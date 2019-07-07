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Жизнь

«Вонючая помойка»: бийчане оказались ошарашены состоянием центрального пляжа города

В Сети разгорается нешуточный спор вокруг состояния центрального пляжа Бийска. Поводом стали фотографии в паблике «Инцидент Бийск», на которых видно, что место для отдыха горожан совсем для этого не предназначено.

Бийчане жалуются на состояние центрального пляжа
Бийчане жалуются на состояние центрального пляжа
https://vk.com/incident_22

«Песка нет. Из-за того, что реку и пляж не чистили много лет, она вся превратилась в помойку. Берег — это каша. Проваливаешься по щиколотку в непонятную массу», — написал гневный пост в соцсетях одна из пользователей.

Женщина также сообщила, что автомобильная дорога проходит прямо по пляжу. Машины едут практически по полотенцу и кепкам загорающих. По ее словам, городской пляж больше напоминает вонючую скользкую беспесчанную помойку.

В комментариях под этим постом люди разделились на два лагеря. Одни соглашались и говорили, что действительно пляж раньше был в гораздо лучшем состоянии. Другие предлагают не ныть, а ездить отдыхать в другие более комфортные места, которых рядом с Бийском предостаточно.

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