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Жизнь

Вооружаемся телескопами: Красная планета скоро засияет ярче обычного и покажет полярные шапки

В октябре Марс приблизится к Земле на самое близкое расстояние за последние более чем два года. И достигнет точки противостояния с нашей планетой, сообщает The Independent.

Марс. Планета. Поверхность
Марс. Планета. Поверхность
СС0

NASA описало внешний вид красной планеты как «фактически полный Марс».13 октября Марс будет сиять ярче, чем в 2003 году, и не станет таким ярким вплоть до 2035 года.

Астрономическое явление заключается в том, что Марс восходит с заходом Солнца и заходит с восходом Солнца.

Это даст как случайным наблюдателям за небом, так и опытным астрономам редкую возможность увидеть Марс в его самом захватывающем виде.

Невооруженным глазом Марс на ночном небе будет казаться ярче и отчетливее, а с помощью телескопа будет легче различить полярные шапки и вулканы.

Интерес к Марсу достиг пика недавно — когда ученые обнаружили несколько «водоемов» под южным полюсом планеты, пишет bfm.ru. Исследователи заявили, что это открытие может стать ключом к поиску инопланетной жизни, поскольку живым организмам для выживания требуется жидкая вода.

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