Воплощение русской души. Какой запомнили легендарную актрису Инну Чурикову

Инна Чурикова скончалась 14 января в возрасте 79 лет. Она подарила зрителям любимые образы: Марфушка из «Морозко», Жози в «Неуловимых мстителях», начинающая актриса в «Начале», баронесса в «Том самом Мюнхгаузене». Коллеги называли ее «человеком-театром» и «воплощением русской души». Altapress.ru вспоминает творческий путь легенды театра.

Рождение будущей звезды

Инна Чурикова родилась в непростое время — 5 октября 1943 года в эвакуации, в городе Белебей Башкирской АССР. После Великой Отечественной войны вместе с матерью, Елизаветой Захаровной, она переехала в Москву.

С будущей профессией Инна определилась сразу — в театр и никуда больше. Однако осуществить мечту удалось далеко не с первого раза. Во МХАТе она провалилась на экзаменах. Чурикова позже рассказывала, что ее назвали недостаточно красивой.

«Когда была маленькой, я представляла себя волшебницей, летающей по разным странам и превращающей мышей в людей и наоборот. А мама всегда говорила, что я буду актрисой. Я не стала ее огорчать и пошла учиться в театральное», — рассказывала она.

Девушка не сдалась и поступила в высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Его она окончила с красным дипломом в 1965 году.

Инна Чурикова. wikipedia.org.

Первые роли

Еще учась в вузе, Чурикова работала в Московском Театре юного зрителя и играла в массовке или небольших эпизодах.

Юную актрису заметили благодаря роли Марфушки в фильме «Морозко». Как рассказывала Инна Чурикова, она так хотела получить эту роль, что даже не жалела зубов и самоотвержено грызла орехи в одной из сцен.

Актриса однажды поделилась с ТАСС, что как только увидела себя на экране в «Морозко», то хотела бросить карьеру актрисы — ей показалось, что она «страшная». Но все было как раз наоборот — образ Марфушки запал в души зрителям и стал частью фольклора.

А в сердце — театр

Инна Чурикова сыграла в более чем 60 фильмах и сериалах. Но в ее сердце на первом месте всегда был театр. С 1975 года она стала актрисой «Ленкома» и посвятила ему большую часть жизни.

Коллеги очень ценили Чурикову, а зрители просто обожали. Она играла в спектаклях «Иванов» и «Чайка» по пьесам Антона Чехова, «Оптимистическая трагедия» по произведению Всеволода Вишневского, «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя, «Варвар и еретик» по роману Федора Достоевского «Игрок», «Ложь во спасение» по мотивам произведения Алехандро Касоны «Деревья умирают стоя».

«Она была во всем прекрасна: и в работе, и в обычных человеческих отношениях», — поделился глава Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин.

Сама же Инна Чурикова считала себя обычной актрисой. Она видела смысл жизни в творчестве и своей семье — любимом муже режиссере Глебе Панфилове и сыне Иване.

Инна Чурикова. lenkom.ru.

Самые узнаваемые роли

Инна Чурикова умела быть смешной, трогательной, сильной и очаровательной. В фильме «Курьер» она словно рассказывала о своей личной трагедии — неудавшейся роли актрисы и декламировала Шекспира. А после под дребезжащую гитару нараспев пела «Земля в иллюминаторе»

Жаловалась на жизнь в образе Марфушки и даже играла пьяную экс-проводницу в «Ширли-мырли» Владимира Меньшова. Но широкому зрителю она запомнилась ролью начинающей актрисы Паши в фильме «Начало». Девушка из провинции работала на фабрике и играла Бабу-Ягу в местном клубе, пока ей не предлагают сыграть Жанну д’Арк в настоящем фильме. Но вскоре она переживает драму не только в кино, но и в жизни — ее возлюбленный Аркадий (Леонид Куравлев) женат.

Последнюю, кого сыграла любимица зрителей, была мать главной героини в короткометражке Камилы Рамазановой «Будем вместе».

За многие театральные и киноработы Чурикова отмечена государственными и общественными наградами, премиями и призами. Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Смерть

Инна Чурикова скончалась 14 января в возрасте 79 лет.

Прощание с Инной Чуриковой пройдет 17 января на сцене «Ленкома». Ее похоронят в этот же день на Новодевичьем кладбище.