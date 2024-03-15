15 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Вопрос культуры вождения поднимают жители Барнаула

С проблемами выезда из парковок сталкиваются горожане, сообщает Barnaul 22.

Колесо. Шина
Колесо. Шина
Фото: Дмитрий Лямзин.

Сотрудники краевой клинической больницы почти каждое утро сталкиваются с проблемой выезда из прилежащей парковки. Недовольство вызывают водители, которые перекрывают все выезды с парковки и между рядами.

Также не могут выехать с парковки работники, выходящие с ночных смен: некоторые бросают автомобили посередине и специально отключают охранную сигнализацию.

Также врачи сталкиваются с хамством: на просьбы освободить выезд получают отказы.

Один из очевидцев уже направил жалобу в ГАИ.

Ранее барнаульцы обратили внимание на огромную кучу снега, которая ставит пешеходов в опасность.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость