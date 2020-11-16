500 вопросов от автомобилистов: эксперты федеральной «Прямой линии» по качеству топлива ответили на обращения россиян

12 ноября во Всемирный день качества в России прошла вторая ежегодная федеральная «Прямая линия» по качеству моторного топлива. В ходе онлайн-эфира на вопросы автомобилистов отвечали российские и европейские эксперты по топливу и технологиям сохранности нефтепродуктов, ученые и общественные деятели: заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Кулешов , руководитель программы «Нефтеконтроль» в сегменте сбыта моторных топлив «Газпром нефти» Виктор Чуяков , координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов , глава направления моторного тестирования топлив и масел испытательного центра APL Торстен Каберник (Германия) и другие специалисты. Эфир «Прямой линии» провели Антон Комолов и Алёна Огнева .

В течение нескольких дней до эфира автомобилисты могли направлять свои вопросы экспертам через различные медиа-платформы, а также в социальных сетях. Сотни текстовых, видео- и голосовых обращений были обработаны редакцией проекта и сгруппированы по нескольким тематическим блокам: топливо и экономичность, долговечность двигателя и топливной системы, права водителей на дороге и АЗС, автомобильные путешествия по России. Ответы экспертов на эти вопросы транслировались в прямом эфире на интернет-площадках информационных партнёров, официальном YouTube-канале Росстандарта и в популярных автомобильных сообществах в социальных сетях.

Федеральная «Прямая линия» по качеству топлива. Фото предоставлено организатором

Значительная доля вопросов, поступивших на «Прямую линию», касалась недолива топлива на автозаправочных станциях. По словам замглавы Росстандарта, выход проблематики на передний план вполне обоснован: в последние годы потребители замечают, что риски заправить автомобиль некондиционным продуктом, особенно в крупных городах и региональных центрах страны, заметно снизились.

«Консолидированные действия регулятора и добросовестных участников рынка, введение оборотных штрафов и корректировка нормативной базы привели к поступательному снижению доли некачественного или контрафактного топлива на рынке. В среднем доля нарушений по физико-химическим параметрам сегодня не превышает 8,9%. При этом факты недолива были зафиксированы ведомством на 19% проверенных АЗС», — отметил Алексей Кулешов.

Федеральная «Прямая линия» по качеству топлива. Фото предоставлено организатором Федеральная «Прямая линия» по качеству топлива. Фото предоставлено организатором Федеральная «Прямая линия» по качеству топлива. Фото предоставлено организатором

Эти данные подтверждают и проверки общественников. Движение «Общество синих ведёрок» совместно с Общероссийским народным фронтом ведёт масштабный мониторинг нарушений на АЗС: за 9 месяцев 2020 года было проведено 1452 теста в 12 регионах России.

«В ходе системной работы на предмет качества и количества отпускаемого топлива мы проверяем по 100 заправок каждый месяц, — прокомментировал Пётр Шкуматов. — По количеству могу сказать: да, недоливают. Чаще всего нарушения установленной погрешности фиксируются на частных заправках или мелких сетях. Главное, что придает уверенности автомобилистам на крупных сетевых АЗС, — это комплексный подход, когда не на словах, а на деле их руководство модернизирует инфраструктуру нефтебаз, системы транспортировки и самих автозаправочных станций».

Федеральная «Прямая линия» по качеству топлива. Фото предоставлено организатором

По словам Алексея Кулешова, Росстандартом совместно с Минпромторгом России были инициированы законодательные изменения, предусматривающие включение оборотных штрафов за недолив в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях. А 1 октября этого года уже вступил в силу новый ГОСТ на новые топливораздаточные колонки, снижающий в два раза норму допустимой погрешности при отпуске топлива до 0,25% и предполагающий внедрение механизма онлайн-мониторинга технического состояния оборудования. В настоящее время стандарт носит рекомендательный характер и распространяется на производство нового оборудования.

«Крупные игроки рынка поддерживают инициативы Росстандарта, — отметил Виктор Чуяков. — Более того, мы оказались готовы к предлагаемым нововведениям: на АЗС сети „Газпромнефть“ уже несколько лет действуют в два раза более строгие требования к допустимой погрешности при отпуске топлива — внутренними регламентами закреплена норма не более 0,25%. А в 2019 году для минимизации технических сбоев и действия человеческого фактора при транспортировке, хранении и реализации топлива по всей логистической цепи от нефтебазы до АЗС была развёрнута система цифрового мониторинга движения нефтепродуктов. Для усиления надежности работает собственная мобильная метрологическая служба, инспектирующая АЗС по принципу стороннего аудитора».

Федеральная «Прямая линия» по качеству топлива. Фото предоставлено организатором

Одной из актуальных тем для водителей в период пандемии стала оптимизация расходов на эксплуатацию транспортных средств. О своей методике оценки стоимости пользования автомобилем рассказал исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов, принявший участие в «Прямой линии» по видеосвязи:

«Расходы автовладельца складываются из множества параметров. Самые существенные затраты приходятся на износ деталей и моральное устаревание модели, топливо и страхование. Остальные расходы — техобслуживание, мойка, шины, налоги, — составляют менее 10%. На топливо в структуре стоимости владения транспортным средством приходится от 10 до 40% в зависимости от модели и типа двигателя».

По словам кандидата технических наук, доцента Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ) Виталия Лисина, вышедшего в эфир программы по телемосту из Омска, эффективных и безопасных для двигателя способов сэкономить на топливе не так много. «Повышение водительской квалификации, изменение стиля вождения и контроль за техническим состоянием автомобиля позволяют сэкономить до 40% топлива, — отметил Виталий Лисин. — В то же время заправка более дешевым топливом с меньшим октановым числом или привычка ездить на пустом баке ни к чему, кроме проблем с топливной системой, не приведут». С Лисиным согласился и Торстен Каберник из немецкой лаборатории APL. Эксперт посоветовал выбирать топливо исходя из рекомендаций автопроизводителей и заправляться улучшенным топливом с комплексом присадок, которые поддерживают чистоту двигателя, оптимизируют процесс горения и положительно влияют на долговечность топливной системы.

Федеральная «Прямая линия» по качеству топлива. Фото предоставлено организатором

«Прямая линия» по качеству моторного топлива в этом году продолжалась рекордные 3 часа 40 минут. На эфир поступило свыше 500 вопросов. Полная видеозапись трансляции доступна на официальном YouTube-канале Росстандарта и в социальных сетях.

Ознакомиться с методическими рекомендациями Росстандарта можно на официальном сайте ведомства: