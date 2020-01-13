Вора в законе будут судить за авторитет, полученный во времена экономического кризиса

В Иркутской области завели уголовное дело на криминального авторитета, который находясь в колонии продолжает влиять на преступный мир, сообщает региональный СК.

Уголовное дело заведено в отношении 49-летнего уроженца Республики Татарстан по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.

По версии следствия, с 1998 года подозреваемый является криминальным авторитетом. В 2009 году его приговорили к 20 годам колонии за убийство двух человек, совершенное в 2003 году, а также за покушение на убийство.

С 2015 года мужчина отбывает наказание в колонии Иркутской области. Следователи выяснили, что авторитет сохраняет свое криминальное влияние.

«Распространяет и сохраняет преступные традиции и обычаи, оказывает и распространяет свое криминальное влияние, использует свое высшее положение в преступной иерархии для руководства преступной деятельностью на территории РФ, в том числе для дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества», — рассказали в ведомстве.

В СК отмечают, что сотрудниками региональных СК, ФСБ и ФСИН проводятся необходимые мероприятия с участием подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.