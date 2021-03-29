«Ворошиловский стрелок» в Барнауле: «Ростелеком» наградил победителей игры сертификатами на доступ в «Лицей»

«Ростелеком» выступил партнером III Кубка Барнаула по интеллектуальному шоу «Ворошиловский стрелок». Компания подарила тройке команд-победителей сертификаты на бесплатный доступ к образовательному сервису «Лицей» сроком на пять месяцев.

«Ворошиловский стрелок» — игра на эрудицию. Победителем становится команда, которая с помощью логических умозаключений и подсказок ведущего дает правильные ответы и первой удаляет из игры команду соперников. Организаторами мероприятия выступили Российская ассоциация интеллектуальных клубов (РАИК), московский Центр интеллектуальных игр «Сириус», барнаульское представительство университета «Синергия» и комитет по делам молодежи администрации Барнаула.

Ирина Сорокина,

директор университета «Синергия» в Барнауле:

— Задача нашего вуза — давать направление студентам в интеллектуальное творчество, выявлять и развивать лидерскую активность и конкурентоспособность талантливой молодежи Алтайского края. Как показывает игра, с каждым годом вовлеченных людей становится все больше. Мы рады, когда встречаем их в числе наших студентов.

«Ростелеком» наградил победителей игры сертификатами на доступ в «Лицей». ПАО «Ростелеком» «Ростелеком» наградил победителей игры сертификатами на доступ в «Лицей». ПАО «Ростелеком» «Ростелеком» наградил победителей игры сертификатами на доступ в «Лицей». ПАО «Ростелеком» «Ростелеком» наградил победителей игры сертификатами на доступ в «Лицей». ПАО «Ростелеком»

Состязание интеллектуалов с непредсказуемым финалом длилось четыре часа. По решению жюри первое место в игре заняла команда KenGuru, представляющая Барнаульскую классическую школу. На втором месте — «Прайд» из Алтайского бизнес-колледжа, на третьем — «Факел» из Барнаульского базового медицинского колледжа. Тройка победителей получила кубки, медали и подарки. «Ростелеком» вместе с сертификатами на доступ к сервису «Лицей» вручил ребятам футболки, часы с фитнес-браслетом, наушники для смартфонов и другие сувениры.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала «Ростелекома»:

— Мы с удовольствием поддерживаем интеллектуальные поединки, в которых соревнуются настоящие эрудиты. Чтобы расширить объем своих знаний, советуем школьникам посетить раздел «Развивающие курсы» сервиса «Ростелеком. Лицей», который содержит информацию о современных цифровых технологиях. Кроме того, в нем учат, как формировать здоровые привычки, развивать логику, память, речевые и другие навыки.

«Ростелеком» наградил победителей игры сертификатами на доступ в «Лицей». ПАО «Ростелеком»

Справка

«Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» создано в 2008 году. Впервые игра состоялась на Всероссийском форуме «Селигер», затем успешно прошла на крупных молодежных площадках «Таврида» и «Студенческий марафон». Уникальный отечественный проект получил высокие оценки экспертов и стал популярным в молодежной среде. С 2010 года региональные отделения интеллектуальной игры «Ворошиловский стрелок» объединились в российскую ассоциацию.