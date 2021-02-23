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Жизнь

«Ворота не откроешь»: прямо перед гаражом алтайского пенсионера вкопали электроопоры

Перед гаражом 83-летнего рубцовчанина установили две электроопоры. Теперь пенсионер не знает, как будет выезжать на машине и кому на это пожаловаться, пишет «вРубцовске.ру».

Гараж "забаррикадировали" столбами.
Гараж "забаррикадировали" столбами.
vrubcovske.ru

«Когда я пришел в гараж и увидел это, мне стало не по себе. Две электроопоры стоят прямо у моих ворот, а землю при установке этих столбов, бросали к воротам. Теперь я как раньше ворота настежь не смогу открыть, а учитывая то, что у нас возле гаражей, и, раньше было не развернуться, теперь и, вовсе не знаю как буду выгонять машину», — рассказал мужчина.

При этом столбы можно было расположить и возле «глухих» стен, где они никому бы не мешали, считают местные журналисты, но в тех места перед установкой нужно было убрать горы снега.

Гора снега.
Гора снега.
vrubcovske.ru

Пенсионер с товарищем обращался в Рубцовский филиал «Алтайкрайэнерго», чтобы выяснить, кто и на каком основании поставил перед его гаражом электроопоры, но внятного ответа не получил.

«Единственное, когда мы сказали, что при установке электроопор мне под ворота накидали земли, наш собеседник позвонил, по моему предположению, бригадиру заведовавшему установкой опор, сказал ему, что землю за собой нужно убрать, так как люди жалуются, на что, тот ответил, что делать этого не будет. А, если дословно, то — „может им еще задницы подтереть“. На этом их разговор закончился», — заключил мужчина.

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