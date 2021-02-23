«Ворота не откроешь»: прямо перед гаражом алтайского пенсионера вкопали электроопоры

Перед гаражом 83-летнего рубцовчанина установили две электроопоры. Теперь пенсионер не знает, как будет выезжать на машине и кому на это пожаловаться, пишет «вРубцовске.ру».

«Когда я пришел в гараж и увидел это, мне стало не по себе. Две электроопоры стоят прямо у моих ворот, а землю при установке этих столбов, бросали к воротам. Теперь я как раньше ворота настежь не смогу открыть, а учитывая то, что у нас возле гаражей, и, раньше было не развернуться, теперь и, вовсе не знаю как буду выгонять машину», — рассказал мужчина.

При этом столбы можно было расположить и возле «глухих» стен, где они никому бы не мешали, считают местные журналисты, но в тех места перед установкой нужно было убрать горы снега.

Гора снега. vrubcovske.ru

Пенсионер с товарищем обращался в Рубцовский филиал «Алтайкрайэнерго», чтобы выяснить, кто и на каком основании поставил перед его гаражом электроопоры, но внятного ответа не получил.