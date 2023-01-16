«Воровайки» отреагировали на видео с детьми, которые танцуют под блатную песню «Хоп, мусорок»

В парке в подмосковных Мытищах дети танцевали под песню «Хоп, мусорок», которую поют «Воровайки». Видео попало в сеть и быстро распространилось, передает издание «Подъем».

Руководитель «Вороваек» сразу отреагировал на видео. По его словам, это больше похоже на «странную шутку», и добавил, что детей на концерты группы не пускают, передает Lenta.ru.

Также появилась информация, что в мытищинском парке не знают, откуда взялись дети и аниматор. По словам сотрудников, у них «все адекватные» и такую музыку детям не ставят.

Сотрудники парка пытаются выяснить по камерам, кто включил эту блатную песню.

Ранее в Барнауле прошла дискотека на льду с Дедом Морозом. Там «Вороваек» никто не включал.