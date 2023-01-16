«Воровайки» отреагировали на видео с детьми, которые танцуют под блатную песню «Хоп, мусорок»

Руководитель «Вороваек» сразу отреагировал на видео. По его словам, это больше похоже на «странную шутку», и добавил, что детей на концерты группы не пускают, передает Lenta.ru.
Также появилась информация, что в мытищинском парке не знают, откуда взялись дети и аниматор. По словам сотрудников, у них «все адекватные» и такую музыку детям не ставят.
Сотрудники парка пытаются выяснить по камерам, кто включил эту блатную песню.
Ранее в Барнауле прошла дискотека на льду с Дедом Морозом. Там «Вороваек» никто не включал.
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