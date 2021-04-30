1 мая
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Жизнь

«Воруют, врут и богу молятся». Ветеран лично отчитала Вячеслава Володина и пообещала побить палкой

Ветеран Великой Отечественной войны случайно встретила Вячеслава Володина во время его прогулки по Саратову. Прогулку и разговор транслировали в инстаграм его сторонники. Baza обратила внимание на фрагмент, который распространился по городским пабликам.

"Воруют, врут и богу молятся". Ветеран лично отчитала Вячеслава Володина и пообещала побить палкой.
"Воруют, врут и богу молятся". Ветеран лично отчитала Вячеслава Володина и пообещала побить палкой.
Кадр из прямой трансляции от volodin.saratov.

Ветеран держала спикера госдумы за руку и не отпускала ни на минуту.

— Погоди, я знаю, что ты мне скажешь. Вот в июне началась война, а в начале сентября в родную деревню принесли похоронку — погиб крёстный. А жена его пятого ребеночка родила. Теперь скажи мне, разумная твоя башка, эта деревня чего только не пережила. А почему теперь (живем на сумму, прим. ред.) ниже прожиточного минимума? Кто этот минимум установил? Почему разворовывают, почему все уничтожают, скажи мне? Пока я тебе этого не говорила, ты разве этого не знал? Знал. Сколько чиновников расплодилось, — говорит она.

Пенсионерка также отметила, что «людей обдирают», напомнив, что инфляция выше процента по ее вкладу в банке. Володин в ответ на это пообещал, что его собеседницу не посадят в тюрьму.

Перед прощанием ветеран подытожила:

— В следующий раз встретимся, палкой получишь, если чего не будет. Ну сколько же можно?

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