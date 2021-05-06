Восемь больных коронавирусом скончалось в Алтайском крае за день

В Алтайском крае за сутки подтвердилось 66 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 65 пациентов, умерло 8 человек, сообщили 6 мая в оперштабе.

В ковидных госпиталях продолжают лечение 760 человек с коронавирусом и 209 пациентов с вирусной пневмонией.

В тяжелом состоянии находятся 186 пациентов, из них 77 на ИВЛ.

В резерве есть 337 коечных мест.

Общее число заболевших с начала эпидемии в Алтайском крае составляет 50 081 человек. Выздоровели всего 44 998 пациентов. Умерло 3 009 человек.

Новые случаи

Барнаул — 25 , Бийск — 11 , Рубцовск — 7,

Бийск — 11 Рубцовск — 7, Бийский район — 4,

Павловский район — 3,

Камень-на-Оби , Завьяловский , Родинский , Шипуновский районы по 2 заболевших,

Завьяловский Родинский Шипуновский районы по 2 заболевших, Заринск , Егорьевский , Ключевской , Поспелихинский , Романовский , Рубцовский , Угловский , Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.

На утро 6 мая в крае прививается 198 651 (+ 2 624 за сутки) человек, в том числе: 65 155 человек получили первую прививку и 133 496 человек полностью привиты.