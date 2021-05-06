Восемь больных коронавирусом скончалось в Алтайском крае за день

В ковидных госпиталях продолжают лечение 760 человек с коронавирусом и 209 пациентов с вирусной пневмонией.
В тяжелом состоянии находятся 186 пациентов, из них 77 на ИВЛ.
В резерве есть 337 коечных мест.
Общее число заболевших с начала эпидемии в Алтайском крае составляет 50 081 человек. Выздоровели всего 44 998 пациентов. Умерло 3 009 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 25, Бийск — 11, Рубцовск — 7,
- Бийский район — 4,
- Павловский район — 3,
- Камень-на-Оби, Завьяловский, Родинский, Шипуновский районы по 2 заболевших,
- Заринск, Егорьевский, Ключевской, Поспелихинский, Романовский, Рубцовский, Угловский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.
На утро 6 мая в крае прививается 198 651 (+ 2 624 за сутки) человек, в том числе: 65 155 человек получили первую прививку и 133 496 человек полностью привиты.