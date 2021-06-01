Восемь пациентов умерли в ковидных госпиталях Алтайского края за день

В тяжелом состоянии в больницах края продолжают находиться 142 пациента, 48 из них на ИВЛ. Всего в госпиталях с коронавирусом лечатся 460 человек, у 129 диагностирована вирусная пневмония.
Общее число заболевших с начала эпидемии в Алтайском крае достигло 51 696 человек. Выздоровело всего 46 616 человек. Умерло 3 241 пациент.
Новые случаи
- Барнаул — 26,
- Рубцовск — 7,
- Благовещенский район — 5,
- Камень-на-Оби — 4,
- Бийск, Егорьевский, Завьяловский, Ребрихинский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- Кулундинский, Павловский, Панкрушихинский, Суетский районы — по 1 заболевшему.