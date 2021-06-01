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Жизнь

Восемь пациентов умерли в ковидных госпиталях Алтайского края за день

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали 56 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 64 пациента, умерло 8 человек, сообщили 1 июня в оперштабе.

Коронавирус. Медицина.
Коронавирус. Медицина.
CC0

В тяжелом состоянии в больницах края продолжают находиться 142 пациента, 48 из них на ИВЛ. Всего в госпиталях с коронавирусом лечатся 460 человек, у 129 диагностирована вирусная пневмония.

Общее число заболевших с начала эпидемии в Алтайском крае достигло 51 696 человек. Выздоровело всего 46 616 человек. Умерло 3 241 пациент.

Новые случаи

  • Барнаул — 26,
  • Рубцовск — 7,
  • Благовещенский район — 5,
  • Камень-на-Оби — 4,
  • Бийск, Егорьевский, Завьяловский, Ребрихинский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • Кулундинский, Павловский, Панкрушихинский, Суетский районы — по 1 заболевшему.
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