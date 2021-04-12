Воспитатели барнаульских детских садов попросили родителей тепло одевать детей из-за аварии на ТЭЦ-2

Воспитатели детсадов просят родителей взять с собой теплые вещи для детей.
Всего в зоне ТЭЦ-2 тепло получают 69 детсадов и 34 школы.
Напомним, 11 апреля на ТЭЦ-2 обрушилась железобетонная дымовая труба. Известно, что в работу трубу ввели в 1959 году. Последняя проверка в 2020 году показала, что сооружение может эксплуатироваться еще 17 лет.
Труба не подлежит восстановлению — ее, скорее всего, снесут. Причины обрушения выясняет специальная комиссия. Прокуратура Алтайского края начала проверку.
Пока что потребителей перевели на мощности ТЭЦ-3 и районной водогрейной котельной.