«Мы увидели шеренги мертвецов»: отрывки из воспоминаний выживших в Хиросиме и Нагасаки

9 августа 1945 года прогремел ядерный взрыв в Нагасаки, а на три дня раньше, 6 августа — в Хиросиме. В эпицентре взрыва тысячи людей распались на молекулы и остались тенями на стенах и камнях, десятки тысяч погибли от ран, пожара и радиации. В воспоминаниях выживших отражен настоящий ад, в который погрузились в августе 1945 года Хиросима и Нагасаки.

Жительнице Хиросимы Шигеко Сасамори было 13 лет, когда на город сбросили атомную бомбу. Воспоминания женщины опубликованы на сайте Пабли. Она рассказывает, что никто не ожидал удара, увидев в летнем голубом небе всего три самолета.

Я видела серебристый самолёт, за которым тянулся длинный белый хвост. Это выглядело мило. Я сказала одноклассникам: «Смотрите, смотрите туда»! Я была 13-летней девчонкой, и никогда прежде не видела ядерную бомбу. Я смотрела вверх и показывала пальцем, и прежде чем я опустила руку… я увидела, как самолёт сбросил какую-то белую штуку.

Рука Шигеко Сасамори обожжена и больше 60 лет спустя. Она вспоминает, как очнулась после взрыва:

Я видела людей, которые двигались очень медленно. Большинство из них были в крови, одежда свисала вниз клочьями. Некоторые были почти голыми. Они выглядели красными, измученными и очень страшными.

Девочка была ранена. Она пошла за толпой людей, медленно бредущих в поиске убежища. Многие оставшиеся в живых люди, которые оказались на улице во время взрыва, страшно обгорели. Кожа свисала клочьями.

Получив ужасные радиационные ожоги, люди теряли способность независимо мыслить и просто брели за теми, кого видели. Многие жертвы ядерной бомбардировки Хиросимы утонули, последовав за другими людьми в воду.

Я увидела множество людей, сползающих к реке. Я не могла в неё войти, потому что многие уже были в воде. Какие из этих людей были мертвы, какие живы — я не могу сказать. Людей было так много, что я не могла видеть воду.

Хиросима СС0

Сигеко Мацумото находилась в 800 метрах от эпицентра взрыва в Нагасаки. Ее воспоминания приводит ИноСМИ.

Вместе с братьями девочка играла у входа в бомбоубежище. Когда небо стало ослепительно белым, их затолкали в убежище. В течение трех дней дети находились там, пока за ними не пришел дедушка.

Мы отправились домой. Я никогда не забуду ждавший нас там кошмар. Полуобгоревшие тела неподвижно лежали на земле, застывшие глаза блестели в глазницах. Мертвый скот лежал на обочинах дороги, а их животы казались неестественно большими. По реке несло тысячи раздувшихся и посиневших от воды тел. «Подожди! Подожди!» — умоляла я, когда дедушка ушел вперед на несколько шагов. Я боялась оставаться одна.

Житель Нагасаки Масакацу Обата в момент взрыва находился на заводе, в полутора километрах от эпицентра. Когда вспыхнул ослепительный свет, мужчина упал, на него падали осколки крыши и стен. Когда через пару минут Масакацу Обата смог подняться, он увидел, что нет ни крыши завода, ни стен, ни окружающих зданий. Мужчина побежал к ближайшему бомбоубежищу.

Там я столкнулся с сослуживцем, которого бомбардировка застала снаружи. Его лицо и тело распухли, увеличившись раза в полтора. Кожа оплавилась, обнажая мышечную ткань. В бомбоубежище ему помогала группа студентов.

— Как я выгляжу?— спросил он меня. У меня не хватало духу ответить.

— У вас сильные отеки, — это все, что я смог вымолвить. Он умер через три дня, как мне сказали.

Нагасаки СС0

Выживших в Хиросиме и Нагасаки называют «хибакуся». Дословно это переводится с японского как «люди, подвергшиеся воздействию взрыва», сообщает РИА Новости.

Ёсиро Ямаваки в 1945 году было 11 лет, и он жил в Нагасаки. Бомба взорвалась в двух километрах от их дома: здание разрушилось, но дети выжили и убежали в бомбоубежище. Вместе с братьями на следующий день Ёсиро Ямаваки пошел искать отца.

На мосту мы увидели шеренги мертвецов, стоявших у перил по обе стороны. Они умерли стоя. Так и стояли, склонив головы, словно в молитве. И по реке тоже плыли мертвые тела.

В августе 1945 года мало кто мог себе представить, что существует оружие, способное стереть город с лица земли. И — насколько разрушительна радиация. ТАСС приводит рассказ одного из выживших, Хироси Симидзу:

В течение 10 лет после бомбардировки мы с матерью страдали от различных болезней, вызванных полученной дозой радиации. У нас были проблемы с желудком, постоянно шла кровь из носа, также было очень плохое общее состояние иммунитета. <…> Только потом стало понятно, что дело было не только в дозе радиации, которую мы получили при взрыве. Мы продолжали жить и питаться овощами, выращенными на зараженной земле, пили воду из зараженных рек и ели зараженные морепродукты.

Нагасаки СС0

Многие люди, пережившие ядерный взрыв, посвящают свою жизнь борьбе за то, чтобы эта трагедия никогда больше не повторилась. ИноСМИ приводит слова 78-летней Такато Митисита, которая во время взрыва находилась в Нагасаки, в 4.7 километрах от эпицентра.

Основными жертвами войны всегда становятся простые граждане. Дорогие молодые люди, никогда не испытывавшие на себе ужасов войны, я боюсь, что некоторые из вас воспринимают как должное мир, достигнутый столь тяжким трудом. Я молюсь за мир во всем мире. И молюсь о том, чтобы никогда более граждане Японии не становились жертвами войны. Я молюсь об этом всем сердцем

По данным РИА Новости, общая цифра погибших и умерших от атомной бомбардировки Японии превысила 450 тысяч человек.