Восстановленный летом за 100 млн рублей стадион в Новокузнецке начал разрушаться

Издание отмечает, что под тяжестью снега на восстановленном стадионе рушатся конструкции.
«Это форс-мажор, российские конструкции не были рассчитаны на снег», — шутят местные жители.
Деньги на ремонт пожертвовал миллиардер Владимир Лисин. На выделенные средства оборудовали легкоатлетическую дорожку и две модульные спортплощадки — баскетбольную и для занятий воркаутом.
«На стадионе снова начались ремонтные работы», — рассказал автор видео Сергей Привалов.
Как отмечает «ВашГород.ру», футбольное поле оборудовано искусственным покрытием. Зимой на стадионе обещали залить каток, но как-то не сложилось.