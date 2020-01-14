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Жизнь

Восстановленный летом за 100 млн рублей стадион в Новокузнецке начал разрушаться

В Новокузнецке разрушается стадион «Шахтер», на реконструкцию которого летом 2019 года израсходовано 100 млн рублей, сообщает «МБХ Сибирь».

Разрушающийся после ремонта стадион. Новокузнецк.
Разрушающийся после ремонта стадион. Новокузнецк.
кадр из видео. Сергей Привалов.

Издание отмечает, что под тяжестью снега на восстановленном стадионе рушатся конструкции.

«Это форс-мажор, российские конструкции не были рассчитаны на снег», — шутят местные жители.

Деньги на ремонт пожертвовал миллиардер Владимир Лисин. На выделенные средства оборудовали легкоатлетическую дорожку и две модульные спортплощадки — баскетбольную и для занятий воркаутом.

«На стадионе снова начались ремонтные работы», — рассказал автор видео Сергей Привалов.

Как отмечает «ВашГород.ру», футбольное поле оборудовано искусственным покрытием. Зимой на стадионе обещали залить каток, но как-то не сложилось.

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