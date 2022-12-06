6 декабря
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Жизнь

«Вот это кадр!» Михаил Евдокимов в жизни и политике — исторический фоторепортаж

Михаила Евдокимова помнят, как остроумного артиста, покровителя сельского спорта и народного политика. Многое о четвертом губернаторе Алтайского края могут рассказать архивные фотографии.

Михаил Евдокимов.
Михаил Евдокимов.
Архив altapress.ru.

Altapress.ru собрал фото Михаила Евдокимова из юности и разных периодов политической деятельности.

С детства Евдокимов проявлял тягу в творчеству. Он играл, пел и танцевал в ансамбле, а в перерывах пародировал известных артистов. На этом фото он за барабанами.

Но учебу связал с другим музыкальным инструментом. Он поступил на отделение балалаечников в Барнаульское культурно-просветительское училище.

Михаил Евдокимов.
Михаил Евдокимов.
Архив altapress.ru.

Артист увлекался футболом. Он болел за московский клуб «Спартак».

Михаил Евдокимов.
Михаил Евдокимов.
Архив altapress.ru.

На этом фото Михаил Евдокимов с любимой семьей — женой Галиной и дочерью Анной.

Галина Евдокимова возглавила Межрегиональный фонд имени супруга, а дочь окончила Московский гуманитарный университет по специальности «международный туризм» и занималась организацией концертов.

Михаил Евдокимов.
Михаил Евдокимов.
Архив altapress.ru.

Михаила Евдокимов запомнили как «народного» губернатора Алтайского края. По словам экспертов, он использовал социально-популистские образы «честного мужика из народа», а лозунгом кампании стала фраза «Шутки в сторону!»

На этом фото политик на своей первой пресс-конференции после победы на выборах, 6 апреля 2004 года.

Михаил Евдокимов.
Михаил Евдокимов.
Архив altapress.ru.

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