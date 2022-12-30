Вот это завернули! 5 способов просто и красиво упаковать подарок к Новому году

Altapress.ru собрал варианты упаковок для праздничного подарка, чтобы все было ровно, «по линеечке».

Упаковка с драпировкой для прямоугольного подарка

Что нужно:

Упаковочная бумага

Гофрированная бумага

Ножницы

Скотч

Двусторонний скотч

Лента — опционально

Как упаковать:

1. Отрежьте два одинаковых больших прямоугольника упаковочной и гофрированной бумаги. Положите упаковочную бумагу лицевой стороной вниз, а сверху гофрированную. Подогните нижний узкий край на пару сантиметров.

2. Подогните этот же край так, чтобы новая загнутая полоска была вдвое шире предыдущей. Всего долно быть пять сгибов. Потом разогните бумагу.

3. Переверните оберточную бумагу лицевой стороной вверх. От середины нижнего края отрежьте угол до начала пятого загиба.

4. Слегка выправьте влево гофрированный лист. Загните всю бумагу веером по намеченным сгибам.

5. Переверните упаковку и зафиксируйте веер скотчем в нескольких местах.

6. Поместите подарок на бумагу. Загните часть с веером, потом наложите противоположную сторону упаковки. Излишки надо отрезать, чтобы они поместились под «веером».

7. Раскройте бумагу. Наложите на подарок левую часть и закрепите на ней правую с помощью двустороннего скотча.

8. Загните верхние края внутрь и прикрепите двухсторонним скотчем.

Упаковка прямоугольного подарка по диагонали

Что нужно:

Упаковочная бумага

ножницы

Как упаковать:

1. Разложите бумагу, поместите в угол подарок: края широкой стороны должны соприкасаться с краями бумаги.

2. Переверните подарок набок, а потом снова положите плашмя.

3. Загните противоположный угол бумаги и отмерьте на ней точку на расстоянии 5 см от угла подарка (на видео человек указывает на эту точку).

4. Держите палец на точке, а бумагу разверните и отрежьте по линии, проходящей через отметку.

5. Прорежьте ещё одну линию перпендикулярно первой. У вас получится квадратный кусок бумаги.

6. Возьмите один угол бумаги и загните его под подарок.

7. Затем сомните внутрь правый угол и загните эту часть бумаги. Пройдитесь пальцами по сгибам. С противоположным уголком проделать те же действия.

8. Загните оставшуюся часть, оставив уголок. Его нужно подвернуть внутрь и закрыть как упаковку.

Как сделать упаковку с полоской для прямоугольного подарка

Что нужно:

Упаковочная бумага

Ножницы

Двусторонний скотч

Декоративная бумага

Лента

Как упаковать:

1. Отрежьте от упаковочной бумаги прямоугольник. Для одной его стороны шесть раз отмерьте самую маленькую грань подарка, а затем один раз — самую большую. Другая сторона должна быть такой, чтобы бумага закрывала лежащий на ней подарок.

2. Положите подарок на середину бумаги с изнанки. Загните нижний край и пройдитесь по ребру прямоугольника пальцами.

3. Затем загните верхнюю часть бумаги и обозначьте сгиб. Теперь нижнюю часть приклейте к верхней.

4. Загните уголок бумаги (показано на видео). Так же загните остальные углы. Положите подарок швом вверх, а верхние углы загните к центру.

5. Отрежьте от декоративной бумаги полоску длиннее подарка и в два раза уже его. Загните длинные края и приклейте по бокам двусторонний скотч.

6. Горизонтально наклейте полоску на верхние уголки упаковочной бумаги. А нижние уголки загните вперед и приклейте к полоске. Готовый подарок обвяжите лентой.

Как упаковать подарок в форме цилиндра

Что нужно:

Упаковочная бумага

Ножницы

Двусторонний скотч

Как упаковать:

1. Вырежьте из бумаги длинный прямоугольник. Ширина его должна быть такой, чтобы бумага с обеих сторон доходила до середины цилиндра, поставленного набок в центре бумаги.

2. Немного загните узкую сторону бумаги. Положите подарок боком в середину упаковки и оберните противоположной стороной бумаги.

3. Приклейте сверху загнутый край так, чтобы бумага плотно облегала подарок.

4. На время подогните один край бумаги, чтобы поставить подарок прямо. Сверху наложите бумагу, как показано в видео и сгибайте по кругу. Оставшийся прямоугольник просуньте под начало упаковки.

5. С обратной стороны сделайте то же самое.

Как упаковать подарок любой формы в пакет из бумаги

Что нужно:

Упаковочная бумага

Ножницы

Двусторонний скотч

Как упаковать:

1. Разложите бумагу лицом вниз. Сверху разместите подарок и загните боковую сторону бумаги. Отмерьте столько упаковки, чтобы она полностью покрывала подарок. Потом разрежьте бумагу по намеченной линии.

2. Уберите подарок. Проклейте один край бумаги скотчем. Противоположную сторону загните примерно к середине. Сверху приклейте ту сторону, на которой скотч.

3. Загните нижний край на несколько сантиметров. Затем разогните и согните эту часть бумаги по бокам так, чтобы получились треугольники. Их середина должна приходиться на намеченный сгиб.

4. Загните верхний уголок получившейся фигуры к середине. Нижний уголок загните так, чтобы он немного перекрывал верхний.

5. Загните внутрь краешек нижнего треугольника. Приклейте его на верхний. Разложите пакет и положите в него подарок. Потом дважды заверните открытый край пакета и закрепите скотчем.