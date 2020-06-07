Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 июня 17°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Вот и все. В Алтайском крае власти вводят первый этап снятия коронавирусных ограничений

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес 7 июня поправки в свой же указ, в соответствии с ними в регионе вводится первый этап снятия жестких ограничительных мер против распространения новой коронавирусной инфекции. Рассказываем, что это значит.

Маска.
Маска.
Дмитрий Лямзин

Что теперь разрешено

1. Отменяется 14-дневная самоизоляция для граждан, прибывающих в Алтайский край из других регионов.

2. Разрешается выход жителей края из своих квартир и домов со свободным перемещением, за исключением людей с хроническими заболеваниями и людей старше 65 лет.

3. Разрешаются занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе. Но в этом пункте есть ограничения. Допускаются совместные занятия не более двух человек, или с членами семьи, но без формирования групп с иными лицами. При этом требуется соблюдать дистанцию до других граждан не менее 5 метров.

4. Открывается деятельность санаторно-курортных организаций, имеющих лицензии на оказание медуслуг.

5. Разрешается розничная торговля непродовольственными товарами при площади торгового зала менее 400 метров.

6. Разрешается работа парикмахерских и салонов красоты.

7. Можно принимать посетителей зоопарку «Лесная сказка» и другим зоопаркам на открытом воздухе.

8. Разрешено проведение плановых медосмотров для получения путевки или справки в санаторий или лагерь отдыха.

9. Разрешается деятельность всех организаций и предприятий по различным отраслям, за исключением тех, что изначально были приведены в приложении к указу. Пока под запретом, в частности, остаются музеи, кинотеатры, куьутрные учреждения, спортивные занятия в закрытых помещениях, бани и сауны, детское допобразование и т.д.

Что остается под запретом

1. Досуговые, развлекательные, зрелищные, спортивные и иные массовые мероприятия.

2. Торговля непродовольственными товарами в нестационарных объекктах.

3. Запрещается до 22 июня бронирование, размещение граждан в домах отдыха, турбазах, пансионатах, кемпингах, сельских гостевых домах и других подобных объектах на территории всего Алтайского края.

4. Запрещена работа пляжей.

5. В Алтайском крае в целом сохраняется режим использования средств индивидуальной защиты от коронавируса, то есть масок.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость