Вот они — слева направо. Что известно о мозаичном барельефе над старейшим книжным магазином Барнаула

- Этот горельеф располагается по ул. Малахова, 61. С марта 1979 года здесь работал магазин «Политическая книга». Именно название этого магазина стало причиной тому, что на здании разместили горельеф, посвященный коммунистической линии.
- Создали горельеф в 1984 году художник-монументалист Владимир Тимуш и скульптор Михаил Кульгачев.
- Горельеф состоит из двух симметрично расположенных частей.
- Мозаикой выложены названия первых декретов советской власти («декрет о мире», «декрет о земле»), название революционной газеты «Искра» и главной газеты в СССР – «Правда», названия коммунистической партии РСФСР и СССР.
- Этот горельеф — один из немногих в Барнауле культурных объектов советского периода, сохранивших свою форму и внешний вид.
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