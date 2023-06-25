25 июня
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Жизнь

Вот они — слева направо. Что известно о мозаичном барельефе над старейшим книжным магазином Барнаула

Вот они — слева направо: Фридрих Энгельс, Карл Маркс, Николай Чернышевский, Георгий Плеханов, Феликс Дзержинский, Михаил Калинин, Владимир Ленин и Яков Свердлов. Рассматриваем мозаичный горельеф над барнаульским книжным магазином «Слово» и вспоминаем, что о нем вообще известно.

Барельеф на ул. Малахова, 61 в Барнауле.
Барельеф на ул. Малахова, 61 в Барнауле.
Марина Селезнева, vk.com/ostanovka_mgnovenia
  • Этот горельеф располагается по ул. Малахова, 61. С марта 1979 года здесь работал магазин «Политическая книга». Именно название этого магазина стало причиной тому, что на здании разместили горельеф, посвященный коммунистической линии.
  • Создали горельеф в 1984 году художник-монументалист Владимир Тимуш и скульптор Михаил Кульгачев.
  • Горельеф состоит из двух симметрично расположенных частей.
  • Мозаикой выложены названия первых декретов советской власти («декрет о мире», «декрет о земле»), название революционной газеты «Искра» и главной газеты в СССР – «Правда», названия коммунистической партии РСФСР и СССР.
  • Этот горельеф — один из немногих в Барнауле культурных объектов советского периода, сохранивших свою форму и внешний вид.

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