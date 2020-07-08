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8 июля
Жизнь

Вот так улов: гигантская рыба утащила двух рыбаков за борт яхты

Компания из Флориды устроила своему другу сюрприз на 30-летие — они оплатили парню рыбалку с яхты. Имениннику повезло сразу — он подхватил огромного групера.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

Увидев, что парень контролирует ситуацию, гид позволил ему самому вытащить добычу из воды. Но рыбина сделала резкий рывок и утащила мужчину за борт, а затем уплыла вместе с удочкой.

Примерно через 20 минут девушка на борту яхты заметила в кристально чистой воде ту саму удочку, которая лежала на дне на глубине больше 12 метров. Сперва ребята решили за ней нырнуть, но потом подцепили удочку якорем. И тут оказалось, что на другом конце лески все еще был тот самый групер.

Рыбаки попытались вытащить рыбу во второй раз. Удочку на этот раз вручили другу именинника. Уже и так мокрый именинник прыгнул в воду, чтобы сфотографироваться с добычей, пишет mail.ru.

Когда групера подтянули к борту, все перестали потешаться над именинником — рыба проделала свой финт во второй раз, и уже второй мужчина оказался в воде. Групера все же удалось поймать. Он весил около 204 кг.

Монстр

Рыбак из Алтайского края выловил сазана, которого уже прозвали речным монстром. Улов в 12 кг мужчина показал в группе «Алтайское рыболовное сообщество».

Многие комментаторы не поверили в подлинность снимков и обвинили автора в съемке муляжей, но рыбак уверяет, что рыбина настоящая, а поймана в Сорочьем Логу. И отпустил.

Позже он выложил также видеоподтверждение и отметил, что все сазаны из Сорочьего Лога должны быть отпущены.

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