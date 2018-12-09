«Вот тебе, бабушка, Юрьев день»: как крестьян лишили возможности изменить свою судьбу

9 декабря на Руси отмечали народный праздник Юрьев день (26 ноября по старому стилю). Эта важная историческая дата. Дело в том, что в Юрьев день русские крестьяне могли расплатиться с владельцем земли и сменить место жительства. Затем это право отменили. Поговорка «Вот тебе, бабушка, Юрьев день», связана с запретом на смену феодала и обозначает разочарование из-за несбывшихся надежд.

Что такое Юрьев день и когда его ввели?

В Судебнике 1497 года говорится, что крестьяне не могут покидать хозяев в течение года. Это можно сделать только после завершения полевых работ, и только в течение двух недель (7 дней до и 7 дней после Юрьева дня). При этом нужно было заплатить «пожилое» — пошлину за уход.

Пока крестьяне могли сменить владельца, собственники земли вынуждены были с этим считаться. Ведь они были заинтересованы в приходе как можно большего количества работников на свои земли. Крестьянам даже помогали обосноваться на новом месте, давали ссуды и льготы, пишет vesti.ru.

Отмена Юрьева дня

Закрепощение крестьян и отмена их перемещений происходили постепенно.

В 1550 году Иван IV увеличил «пожилое» — пошлину, которую крестьяне выплачивали при уходе от владельца. Через несколько десятков лет царь издал «Указ о заповедных летах», который временно запрещал переход крестьян в некоторых районах Русского государства.

Следующим шагом стали указы Федора Иоанновича (1597) и Василия Шуйского (1607) о розыске беглых крестьян. Их следовало искать сначала в течение 5, а затем 15 лет. Любой переход крестьянина отныне рассматривался как бегство. Беглого человека нужно было вернуть со всей семьей и имуществом.

И наконец, «Соборное уложение» Алексея Михайловича в 1649 году ввело бессрочный розыск беглых крестьян.

Интересно, что не сохранилось указа об отмене Юрьева дня. Насчет этого у историков есть две теории: «указная» и «безуказная». Согласно первой, закрепощение произошло после изданного Борисом Годуновым в 1592 году закона, который впоследствии был утерян. По другой версии, закрепощение произошло из-за условий жизни и задолженностей крестьян: они просто не могли расплатиться с владельцем, чтобы перейти к другому.

Факт

Есть предположение, что с Юрьевым днем связано слово «объегорить».

Дело в том, что Юрьев день — это народное название церковного праздника, дня памяти великомученика Георгия, которого в народе называли Юрием или Егором. «Объегорить» означало обмануть барина при уплате податей, сообщает mir24.tv.