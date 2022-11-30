Война войной, а мошенники не дремлют. Александр Терентьев защищает мобилизационного из ННР, на которого «повесили» миллионный кредит

Все произошло в начале октября — мошенники связались с Павлом по телефону, при помощи удаленного доступа подключились к мобильному устройству мобилизованного и оформили на него кредит в ПАО «Газпромбанк» на сумму 1 млн 160 тыс. рублей. Потом эти деньги они сняли, прихватив и собственные сбережения военнослужащего. Павел обратился с заявлением в омскую полицию, а также местное отделение Газпромбанка.
— Банк дал ответ, что в данной ситуации ничем помочь не может, и согласно кредитному договору, я обязан платить, — пишет в обращении военнослужащий. От сотрудников полиции никаких уведомлений и результатов он не получил.
Пока Павел готовится защищать интересы России в военной операции (а как пишут СМИ, злоумышленники пожелали ему вернуться живым), депутат Госдумы, будет защищать его от незаконных финансовых обязательств. Александр Терентьев уже направил депутатские запросы в прокуратуру Алтайского края и главное управление МВД РФ по Алтайскому краю, а также в прокуратуру и полицию Омской области.
— Если потребуется, будем подключать и федеральные структуры, — отмечает депутат. — Но злоумышленники, так нагло обманувшие солдата, не должны остаться безнаказанными.