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Жизнь

Война войной, а мошенники не дремлют. Александр Терентьев защищает мобилизационного из ННР, на которого «повесили» миллионный кредит

Несколько дней назад социальные сети и новостные паблики всколыхнула новость о том, как на наш земляк из Немецкого Национального района Павел Т., призванный в рамках частичной мобилизации для участия в СВО, попался на уловки мошенников. Преступники не только оформили на него кредит свыше 1 млн. рублей, который тут же похитили со счета, а также прихватили личные сбережения военнослужащего. Как рассказал сам потерпевший в своем обращении к депутату Госдумы Александру Терентьеву, его застали врасплох прямо в учебном центре в Омске, где он проходил военную подготовку к боевым действиям.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Источник: altai.spravedlivo.ru

Все произошло в начале октября — мошенники связались с Павлом по телефону, при помощи удаленного доступа подключились к мобильному устройству мобилизованного и оформили на него кредит в ПАО «Газпромбанк» на сумму 1 млн 160 тыс. рублей. Потом эти деньги они сняли, прихватив и собственные сбережения военнослужащего. Павел обратился с заявлением в омскую полицию, а также местное отделение Газпромбанка.

— Банк дал ответ, что в данной ситуации ничем помочь не может, и согласно кредитному договору, я обязан платить, — пишет в обращении военнослужащий. От сотрудников полиции никаких уведомлений и результатов он не получил.

Пока Павел готовится защищать интересы России в военной операции (а как пишут СМИ, злоумышленники пожелали ему вернуться живым), депутат Госдумы, будет защищать его от незаконных финансовых обязательств. Александр Терентьев уже направил депутатские запросы в прокуратуру Алтайского края и главное управление МВД РФ по Алтайскому краю, а также в прокуратуру и полицию Омской области.

— Если потребуется, будем подключать и федеральные структуры, — отмечает депутат. — Но злоумышленники, так нагло обманувшие солдата, не должны остаться безнаказанными.

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