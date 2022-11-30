Война войной, а мошенники не дремлют. Александр Терентьев защищает мобилизационного из ННР, на которого «повесили» миллионный кредит

Несколько дней назад социальные сети и новостные паблики всколыхнула новость о том, как на наш земляк из Немецкого Национального района Павел Т., призванный в рамках частичной мобилизации для участия в СВО, попался на уловки мошенников. Преступники не только оформили на него кредит свыше 1 млн. рублей, который тут же похитили со счета, а также прихватили личные сбережения военнослужащего. Как рассказал сам потерпевший в своем обращении к депутату Госдумы Александру Терентьеву, его застали врасплох прямо в учебном центре в Омске, где он проходил военную подготовку к боевым действиям.