Возбудили дело после пропажи ночью 18-летней матери в Алтайском крае

18-летняя Евгения Парубова, проживающая на станции Баюново в Косихинском районе, пропала ночью 10 сентября 2021 года.
Девушка, имеющая малолетнего ребенка, вышла из дома и до сих пор ее местонахождение не установлено.
Примечательно, что деньги, телефон и документы пропавшая не взяла, когда вышла из дома.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения Парубовой Евгении Максимовны
23.01.2003года рождения», — рассказали в ведомстве.
Приметы разыскиваемой: на вид 20−21 год, рост 160−165 см, среднего телосложения, волос вьющийся русый до плеч, глаза голубые.
Была одета: розовые шлепки на босую ногу, синие джинсы.
Ранее о поисках Евгении сообщили волонтеры группы «Лиза Алерт».
СК обращается ко всем, кому что-либо известно о местонахождении девушки, позвонить по телефонам: 8 (385−2) 29−80−02, 29−80−94 или 02.