Возбудили дело после пропажи ночью 18-летней матери в Алтайском крае

В Алтайском крае возбудили дело по признакам убийства жительницы Косихинского района, сообщает региональный СК.

18-летняя Евгения Парубова, проживающая на станции Баюново в Косихинском районе, пропала ночью 10 сентября 2021 года.

Девушка, имеющая малолетнего ребенка, вышла из дома и до сих пор ее местонахождение не установлено.

Примечательно, что деньги, телефон и документы пропавшая не взяла, когда вышла из дома.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения Парубовой Евгении Максимовны 23.01.2003 года рождения», — рассказали в ведомстве.

Приметы разыскиваемой: на вид 20−21 год, рост 160−165 см, среднего телосложения, волос вьющийся русый до плеч, глаза голубые.

Была одета: розовые шлепки на босую ногу, синие джинсы.

Ранее о поисках Евгении сообщили волонтеры группы «Лиза Алерт».