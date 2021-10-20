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Жизнь

Возбудили дело после пропажи ночью 18-летней матери в Алтайском крае

В Алтайском крае возбудили дело по признакам убийства жительницы Косихинского района, сообщает региональный СК.

В Алтайском крае пропала Парубова Евгения Максимовна.
В Алтайском крае пропала Парубова Евгения Максимовна.
altai-krai.sledcom.ru.

18-летняя Евгения Парубова, проживающая на станции Баюново в Косихинском районе, пропала ночью 10 сентября 2021 года.

Девушка, имеющая малолетнего ребенка, вышла из дома и до сих пор ее местонахождение не установлено.

Примечательно, что деньги, телефон и документы пропавшая не взяла, когда вышла из дома.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения Парубовой Евгении Максимовны 23.01.2003 года рождения», — рассказали в ведомстве.

Приметы разыскиваемой: на вид 20−21 год, рост 160−165 см, среднего телосложения, волос вьющийся русый до плеч, глаза голубые.

Была одета: розовые шлепки на босую ногу, синие джинсы.

Ранее о поисках Евгении сообщили волонтеры группы «Лиза Алерт».

СК обращается ко всем, кому что-либо известно о местонахождении девушки, позвонить по телефонам: 8 (385−2) 29−80−02, 29−80−94 или 02.

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