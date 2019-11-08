Воздух из Арктики принесет в Алтайский край морозы до -22 градусов

Как сообщила altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых вслед за периодом сильного ветра и осадков в край придет резкое похолодание.
Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:
10 — 11 ноября районы Алтайского края окажутся под влиянием арктического антициклона. Ожидается сильное похолодание. В ночные часы столбики термометров к воскресенью могут опуститься до -17 градусов. На дорогах ожидается сильная гололедица.
Отрицательные температуры воздуха в дневное время установятся уже с субботы, 9 ноября. Хотя местами еще возможен небольшой «плюс».
В ночь на понедельник, 11 ноября, будет очень холодно. Согласно прогнозу, температуры воздуха составят −10…−15 градусов, местами в западных и северных районах и вовсе будет до -22 градусов.