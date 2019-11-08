Воздух из Арктики принесет в Алтайский край морозы до -22 градусов

Морозы до -22 градусов ожидаются в Алтайском крае в начале следующей недели, предупреждают в региональном Гидрометцентре.

Как сообщила altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых вслед за периодом сильного ветра и осадков в край придет резкое похолодание.

Людмила Сырых,

начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

10 — 11 ноября районы Алтайского края окажутся под влиянием арктического антициклона. Ожидается сильное похолодание. В ночные часы столбики термометров к воскресенью могут опуститься до -17 градусов. На дорогах ожидается сильная гололедица.

Отрицательные температуры воздуха в дневное время установятся уже с субботы, 9 ноября. Хотя местами еще возможен небольшой «плюс».

В ночь на понедельник, 11 ноября, будет очень холодно. Согласно прогнозу, температуры воздуха составят −10…−15 градусов, местами в западных и северных районах и вовсе будет до -22 градусов.