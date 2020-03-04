Воздушная гавань Алтайского края обслужила рекордное количество пассажиров в 2019 году

Лучший результат
В 2019 году авиакомпании перевезли через воздушную гавань Барнаула на 5% больше пассажиров, чем годом раньше, или 531 450 человек. Это — лучший результат за всю историю авиапредприятия «Алтай».
Наиболее востребованными, по традиции, стали внутренние воздушные линии, на которые пришлось 88% перевозок. Остальные пассажиры воспользовались международными рейсами.
Рост трафика напрямую связан с увеличением количества рейсов на внутренних линиях, рассказали в авиапредприятии. Соответственно, на 14% увеличилось и количество самолетов, которых обслужили в аэропорту Барнаул, или до 2519 единиц.
Генератор трафика
Главные причины роста пассажиропотока две. Во-первых, растет спрос на перелеты: они становятся все более комфортными, а авиакомпании придерживаются гибкой ценовой политики. Во-вторых, государственные программы субсидирования региональных перевозок дают возможность открывать новые маршруты.
Основной трафик, как и раньше, генерирует московское направление: летом авиакомпании выполняли до шести столичных рейсов в день, в том числе в вечернее время. Круглый год действовали рейсы в Санкт-Петербург и Иркутск, а во время «высокого» курортного сезона — на черноморское побережье: в Симферополь, Анапу и Сочи.
Субсидированные рейсы, позволяющие гражданам летать по спецтарифам, отправлялись в Томск, Казань и Красноярск — последнее направление было вновь открыто в 2019 году. В то же время спрос на популярные у россиян международные направления — Вьетнам, Таиланд (Утапао и Пхукет) и Турцию — удовлетворяли чартерные рейсы.
Комфорт и безопасность
Между тем, одна из главных задач аэропорта — обеспечить пассажирам максимально комфортное пребывание и качественно и эффективно обслуживать пассажиропоток.
Уровень сервиса поддерживают как сотрудники авиапредприятия, которые регулярно повышают квалификацию, так и инфраструктура аэропортового комплекса — ее развитием сейчас активно занимается авиапредприятие.
В 2019 году в аэропорту появилась новая спецтехника: два пассажирских трапа, аэродромный тягач, машина для противообледенительной обработки, багажный транспортер для международного павильона прибытия, новый автомобиль для погрузки груза и багажа и другая.
Но ключевой инвестпроект 2019 года — строительство нового павильона прилета пассажиров международных рейсов с современной, более оперативной, системой обработки багажа. В феврале 2020 года проект полностью завершен: терминал общей площадью 400 кв. метров уже принял первых пассажиров, прилетевших из Таиланда.
Цифры и факты
Аэропорт Барнаул в 2019 году
- 467 750 пассажиров перевезено внутренними линиями.
- 63 700 пассажиров — международными линиями.
- +5% - рост трафика.
- +14% - рост количества обслуженных самолетов.