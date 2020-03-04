Воздушная гавань Алтайского края обслужила рекордное количество пассажиров в 2019 году

Международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова в 2019 году обслужил рекордное количество пассажиров. Росту способствовало увеличение количества авиарейсов на внутренних воздушных линиях, в том числе за счет программы субсидирования перевозок.

Лучший результат

В 2019 году авиакомпании перевезли через воздушную гавань Барнаула на 5% больше пассажиров, чем годом раньше, или 531 450 человек. Это — лучший результат за всю историю авиапредприятия «Алтай».

Наиболее востребованными, по традиции, стали внутренние воздушные линии, на которые пришлось 88% перевозок. Остальные пассажиры воспользовались международными рейсами.

Рост трафика напрямую связан с увеличением количества рейсов на внутренних линиях, рассказали в авиапредприятии. Соответственно, на 14% увеличилось и количество самолетов, которых обслужили в аэропорту Барнаул, или до 2519 единиц.

Генератор трафика

Международный аэропорт Барнаул Алексей Рыжков

Главные причины роста пассажиропотока две. Во-первых, растет спрос на перелеты: они становятся все более комфортными, а авиакомпании придерживаются гибкой ценовой политики. Во-вторых, государственные программы субсидирования региональных перевозок дают возможность открывать новые маршруты.

Основной трафик, как и раньше, генерирует московское направление: летом авиакомпании выполняли до шести столичных рейсов в день, в том числе в вечернее время. Круглый год действовали рейсы в Санкт-Петербург и Иркутск, а во время «высокого» курортного сезона — на черноморское побережье: в Симферополь, Анапу и Сочи.

Субсидированные рейсы, позволяющие гражданам летать по спецтарифам, отправлялись в Томск, Казань и Красноярск — последнее направление было вновь открыто в 2019 году. В то же время спрос на популярные у россиян международные направления — Вьетнам, Таиланд (Утапао и Пхукет) и Турцию — удовлетворяли чартерные рейсы.

Комфорт и безопасность

Между тем, одна из главных задач аэропорта — обеспечить пассажирам максимально комфортное пребывание и качественно и эффективно обслуживать пассажиропоток.

Уровень сервиса поддерживают как сотрудники авиапредприятия, которые регулярно повышают квалификацию, так и инфраструктура аэропортового комплекса — ее развитием сейчас активно занимается авиапредприятие.

В 2019 году в аэропорту появилась новая спецтехника: два пассажирских трапа, аэродромный тягач, машина для противообледенительной обработки, багажный транспортер для международного павильона прибытия, новый автомобиль для погрузки груза и багажа и другая.

Но ключевой инвестпроект 2019 года — строительство нового павильона прилета пассажиров международных рейсов с современной, более оперативной, системой обработки багажа. В феврале 2020 года проект полностью завершен: терминал общей площадью 400 кв. метров уже принял первых пассажиров, прилетевших из Таиланда.

Цифры и факты

Аэропорт Барнаул в 2019 году