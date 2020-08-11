Воздушная «семиэтажка»: фоторепортаж о том, как шар с барнаульцами в небо улетал

Клуб воздухоплавателей «Взлетай, Алтай» восьмой год помогает барнаульцам оторваться от мирских проблем и подумать о высоком. Например, о том, какого это — находиться почти в километре от земли. Корреспонденты altapress.ru побывали на запуске воздушного шара и подготовили для вас захватывающий фоторепортаж.

Помечтали? А теперь — полетели!

Десять лет назад Иван Ярцев подумал, а почему бы ему не полететь на воздушном шаре. Подумал — сделал. Полетел вместе с женой Натальей в Омске. И так им понравилось, что решили открыть собственный клуб.

Наталья Ярцева,

учредитель клуба воздухоплавателей «Взлетай , Алтай»:

Новые идеи придумывают мужчины, а женщины берутся за их реализацию.

Для этого понадобилось «водительское удостоверение», поэтому Иван отправился в город Великие Луки обучаться искусству пилотирования. Спустя горы теории о метеорологии, техническом устройстве аэростата и 26 часов полета в Барнауле появился квалифицированный пилот воздушного шара. Позже заказали на московском заводе аэростат по собственным наброскам. Приобретение обошлось в 1,5 млн рублей.

«Мы всегда хотели придумать что-то особенное. Развлечение , которое доставляло бы радость и небывалые ощущения», — делятся Наталья и Иван Ярцевы.

Ощущения действительно незабываемые, даже для зрителя с земной плоскости. На автомобиле нас вывезли за город, в поля. И пока мы наслаждались видами, воздухоплаватели проверяли направление и силу ветра. До 3 м/с — в пределах нормы. Летим. Осуществляется сборка шара — выгрузка корзины и оболочки, распаковка аэростата на зеленой травке, установка оснований для горелки и ее сборка.

Когда все приготовления готовы, Иван с помощником начинают заправлять оболочку воздухом. Для этого привлекают сегодняшних пассажиров. Их задача — помочь горячему потоку попасть в полость оболочки, приподнять и тянуть в стороны края.

Как воздушный шар готовят к полету. Ирина Пергаева.

Молодожены Яна и Андрей,

воздухоплаватели:

Полет на шаре нам подарила сестра Андрея на свадьбу. С нетерпением ждем взлета. В прошлый раз погода не позволила.

Спустя двадцать минут распластанная по земле огнеупорная ткань вырастает размером с семиэтажное здание. Огненные плевки горелки завершают процедуру наполнения шара горячим воздухом. Молодожены загружаются в небольшую корзину (1 на 1,6 метров). Пилот проводит инструктаж по технике безопасности. После фразы «От винта!» шар мягко поднимается вверх и через пару минут на небосводе видно уплывающее красное пятнышко.