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Воздвижение Креста Господня 2018: что нельзя делать в праздник

Воздвижение Креста Господня — православный праздник, который отмечают 27 сентября 2018 года. В этот день верующие вспоминают о том, как в 326 году нашли Крест, на котором распяли Иисуса Христа. Рассказываем об истории и традициях праздника, есть ли в этот день пост и что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня-2018.

Храм. Церковь. Духовность
Храм. Церковь. Духовность
СС0

В чем смысл праздника Воздвижение Креста Господня?

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня: так полностью называется праздник 27 сентября. В этот день православная церковь вспоминает сразу два события, сообщает журнал «Фома».

Согласно Священному Писанию, в 326 году император Константин с матерью, царицей Еленой, отправились в поход на Святую Землю, чтобы найти святыню. Недалеко от Голгофы они нашли три креста. По преданию, к одному из крестов прикоснулся болеющий человек и выздоровел. Так нашли тот самый Крест, на котором распяли Христа.

Праздник называется Воздвижением, потому что Крест поднимали и с возвышения показывали людям, чтобы все могли увидеть его и помолиться.

В 7 веке праздник Воздвижения Креста соединился с воспоминанием еще об одном событии: в 628 году Крест Господень вернули в Иерусалим из Персии.

Сейчас часть Креста хранят в алтаре греческого храма Воскресения в Иерусалиме. Как складывалась судьба христианской святыни, точно не известно.

Церковь. Девочка. Крещение
Церковь. Девочка. Крещение
СС0

Крестовоздвижение-2018: церковные и народные традиции

В день Воздвижения Креста Господня верующие ходят на праздничную службу в храм, стараются исповедаться и причаститься.

Церковные и народные традиции праздника Воздвижения Креста Господня на Руси смешались.

  • В праздник Крестовоздвижения крестьяне рисовали кресты на дверях домов.
  • В кормушки коровам и лошадкам клали деревянные крестики.
  • Считалось, что 27 сентября — последний день бабьего лета;
  • Молодые устраивали «Капустинские вечерки», и они длились две недели;
  • Необходимость соблюдать пост отразилась в пословицах и поговорках: «Хоть на воскресный день придись Воздвиженье, а все на него — пятница-среда, постная еда!» или «Кто на Воздвиженье постится, тому семь грехов простится».
Храм. Церковь. Духовность
Храм. Церковь. Духовность
СС0

Есть ли пост в праздник Воздвижения Креста?

Да, в праздник Крестовоздвижения в православной церкви установлен строгий пост.

Что можно есть 27 сентября 2018?

В праздник Воздвижения Креста Господня постящимся нельзя есть мясные и молочные продукты, рыбу и яйца. Пищу можно приправлять растительным маслом.

Церковь. Крест. Купол.
Церковь. Крест. Купол.
Михаил Винокурцев.

Что нельзя делать в праздник Воздвижения Креста-2018?

  • Нельзя увлекаться всяческими поверьями. Все приметы, которые связаны с днем Воздвижения Креста Господня, церковь считает суевериями. Они не имеют отношения к православному вероучению.
  • Не стоит думать, что в православные праздники запрещено работать на огороде, шить или делать уборку. Это не так. Рекомендуется посвятить праздничный день Богу и общению с близкими. Но если человеку нужно поработать, это не является грехом.
  • В праздник Воздвижения Креста Господня нельзя сквернословить, ругаться с окружающими.
  • В церкви советуют на Крестовоздвижение-2018 (как и в другие дни) воздержаться от заговоров, оккультных и магических обрядов.
  • 27 сентября 2018 нельзя злоупотреблять алкоголем. В православный праздник нужно сходить в храм, помолиться, принять участие в церковных обрядах, в не устраивать буйный праздник.
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