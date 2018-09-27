Воздвижение Креста Господня 2018: что нельзя делать в праздник

Воздвижение Креста Господня — православный праздник, который отмечают 27 сентября 2018 года. В этот день верующие вспоминают о том, как в 326 году нашли Крест, на котором распяли Иисуса Христа. Рассказываем об истории и традициях праздника, есть ли в этот день пост и что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня-2018.

В чем смысл праздника Воздвижение Креста Господня?

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня: так полностью называется праздник 27 сентября. В этот день православная церковь вспоминает сразу два события, сообщает журнал «Фома».

Согласно Священному Писанию, в 326 году император Константин с матерью, царицей Еленой, отправились в поход на Святую Землю, чтобы найти святыню. Недалеко от Голгофы они нашли три креста. По преданию, к одному из крестов прикоснулся болеющий человек и выздоровел. Так нашли тот самый Крест, на котором распяли Христа.

Праздник называется Воздвижением, потому что Крест поднимали и с возвышения показывали людям, чтобы все могли увидеть его и помолиться.

В 7 веке праздник Воздвижения Креста соединился с воспоминанием еще об одном событии: в 628 году Крест Господень вернули в Иерусалим из Персии.

Сейчас часть Креста хранят в алтаре греческого храма Воскресения в Иерусалиме. Как складывалась судьба христианской святыни, точно не известно.

Церковь. Девочка. Крещение СС0

Крестовоздвижение-2018: церковные и народные традиции

В день Воздвижения Креста Господня верующие ходят на праздничную службу в храм, стараются исповедаться и причаститься.

Церковные и народные традиции праздника Воздвижения Креста Господня на Руси смешались.

В праздник Крестовоздвижения крестьяне рисовали кресты на дверях домов.

В кормушки коровам и лошадкам клали деревянные крестики.

Считалось , что 27 сентября — последний день бабьего лета;

что 27 сентября — последний день бабьего лета; Молодые устраивали «Капустинские вечерки», и они длились две недели;

Необходимость соблюдать пост отразилась в пословицах и поговорках: «Хоть на воскресный день придись Воздвиженье , а все на него — пятница-среда , постная еда!» или «Кто на Воздвиженье постится , тому семь грехов простится».

Храм. Церковь. Духовность СС0

Есть ли пост в праздник Воздвижения Креста?

Да, в праздник Крестовоздвижения в православной церкви установлен строгий пост.

Что можно есть 27 сентября 2018?

В праздник Воздвижения Креста Господня постящимся нельзя есть мясные и молочные продукты, рыбу и яйца. Пищу можно приправлять растительным маслом.

Церковь. Крест. Купол. Михаил Винокурцев.

Что нельзя делать в праздник Воздвижения Креста-2018?