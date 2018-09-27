Воздвижение Креста Господня 2018: что нельзя делать в праздник

В чем смысл праздника Воздвижение Креста Господня?
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня: так полностью называется праздник 27 сентября. В этот день православная церковь вспоминает сразу два события, сообщает журнал «Фома».
Согласно Священному Писанию, в 326 году император Константин с матерью, царицей Еленой, отправились в поход на Святую Землю, чтобы найти святыню. Недалеко от Голгофы они нашли три креста. По преданию, к одному из крестов прикоснулся болеющий человек и выздоровел. Так нашли тот самый Крест, на котором распяли Христа.
Праздник называется Воздвижением, потому что Крест поднимали и с возвышения показывали людям, чтобы все могли увидеть его и помолиться.
В 7 веке праздник Воздвижения Креста соединился с воспоминанием еще об одном событии: в 628 году Крест Господень вернули в Иерусалим из Персии.
Сейчас часть Креста хранят в алтаре греческого храма Воскресения в Иерусалиме. Как складывалась судьба христианской святыни, точно не известно.
Крестовоздвижение-2018: церковные и народные традиции
В день Воздвижения Креста Господня верующие ходят на праздничную службу в храм, стараются исповедаться и причаститься.
Церковные и народные традиции праздника Воздвижения Креста Господня на Руси смешались.
- В праздник Крестовоздвижения крестьяне рисовали кресты на дверях домов.
- В кормушки коровам и лошадкам клали деревянные крестики.
- Считалось, что 27 сентября — последний день бабьего лета;
- Молодые устраивали «Капустинские вечерки», и они длились две недели;
- Необходимость соблюдать пост отразилась в пословицах и поговорках: «Хоть на воскресный день придись Воздвиженье, а все на него — пятница-среда, постная еда!» или «Кто на Воздвиженье постится, тому семь грехов простится».
Есть ли пост в праздник Воздвижения Креста?
Да, в праздник Крестовоздвижения в православной церкви установлен строгий пост.
Что можно есть 27 сентября 2018?
В праздник Воздвижения Креста Господня постящимся нельзя есть мясные и молочные продукты, рыбу и яйца. Пищу можно приправлять растительным маслом.
Что нельзя делать в праздник Воздвижения Креста-2018?
- Нельзя увлекаться всяческими поверьями. Все приметы, которые связаны с днем Воздвижения Креста Господня, церковь считает суевериями. Они не имеют отношения к православному вероучению.
- Не стоит думать, что в православные праздники запрещено работать на огороде, шить или делать уборку. Это не так. Рекомендуется посвятить праздничный день Богу и общению с близкими. Но если человеку нужно поработать, это не является грехом.
- В праздник Воздвижения Креста Господня нельзя сквернословить, ругаться с окружающими.
- В церкви советуют на Крестовоздвижение-2018 (как и в другие дни) воздержаться от заговоров, оккультных и магических обрядов.
- 27 сентября 2018 нельзя злоупотреблять алкоголем. В православный праздник нужно сходить в храм, помолиться, принять участие в церковных обрядах, в не устраивать буйный праздник.