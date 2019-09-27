Воздвижение Креста Господня 2019: что нельзя делать в праздник

В 2019 году Воздвижение Креста Господня отмечают 27 сентября. Это православный праздник, посвященный обнаружению в 326 году Креста, на котором распяли Иисуса Христа. Рассказываем об истории и традициях, и что нельзя делать в праздник Воздвижение 2019.

Воздвижение Креста Господня 2019

Полное название православного праздника 27 сентября — «Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня». В этот день православная церковь вспоминает сразу два важных события.

Согласно церковному преданию, в 326 году император Константин с матерью, царицей Еленой, отправились в поход на Святую Землю, чтобы найти Крест, на котором распяли Иисуса Христа. Недалеко от Голгофы они нашли три креста. По преданию, к одному из крестов прикоснулся болеющий человек и выздоровел. Так нашли святыню.

Праздник называется Воздвижением, потому что найденный Крест поднимали и с возвышения показывали людям, чтобы все могли увидеть его и помолиться.

В VII веке праздник Воздвижения Креста соединился с воспоминанием о другом событии: в 628 году Крест Господень вернули в Иерусалим из Персии.

Сейчас часть Креста Господня хранят в алтаре греческого храма Воскресения в Иерусалиме.

Церковь. Храм. Православие СС0

Воздвижение Креста в 2019 году: церковные и народные традиции

В праздник Воздвижения Креста Господня верующие идут на богослужение в храм, стараются исповедаться и причаститься.

На Руси церковные и народные традиции праздника перемешались. Например, в праздник Крестовоздвижения крестьяне рисовали кресты на дверях домов, а в кормушки коровам и лошадкам клали деревянные крестики.

Считалось, что 27 сентября — последний день бабьего лета. Молодые устраивали «Капустинские вечерки», которые длились две недели.

Молитва. Свечи. Церковь СС0

Есть ли пост в праздник Воздвижение Креста Господня 2019?

На Крестовоздвижение в православной церкви установлен строгий пост. 27 сентября постящимся нельзя есть мясные и молочные продукты, рыбу и яйца. Пищу можно приправлять растительным маслом.

Необходимость соблюдать пост нашла отражение в народных пословицах и поговорках. Предки говорили: «Хоть на воскресный день придись Воздвиженье, а все на него — пятница-среда, постная еда!» и «Кто на Воздвиженье постится, тому семь грехов простится».

Церковь. Девочка. Крещение СС0

Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня 2019

В праздник Воздвижение в церкви советуют не увлекаться различными поверьями. Все приметы, которые связаны с Воздвижением Креста Господня, церковь считает суевериями. Они не имеют отношения к православному вероучению.

27 сентября, как и в любой другой день, нежелательно ругаться, ссориться с окружающими и завидовать. Не стоит злоупотреблять алкоголем.

Существует распространенное, но неверное мнение, что в православные праздники (и в том числе на Воздвижение Креста Господня 2019) запрещено работать на огороде, шить, делать уборку. Это не так. Рекомендуется посвятить праздничный день Богу и общению с близкими, но если такой возможности нет, осуждать человека не будут.

Нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом. Православная церковь относится к этим занятиям негативно вне зависимости от праздников и дней недели.