Воздвижение Креста Господня. Как провести 27 сентября, чтобы не остаться у «разбитого корыта»

История праздника
В 4 веке царица Елена отправилась в Иерусалим, чтобы отыскать крест, на котором распяли Христа. Местный житель указал ей на храм Святой Венеры — пристанище язычников. Известно, что после разрушения именно этого храма в земле Голгофы обнаружили 3 креста. Частицу одного из них приложили к покойнику, и тот мгновенно воскрес.
Впоследствии спасительный крест нарекли Животворящим.
Обряды 27 сентября
В день Воздвижения Креста Господня считается обязательным посещение церкви. Кроме того, 27 числа путники издревле поклонялись встречавшимся на их пути крестам. По поверью, так реальнее всего заполучить поддержку Господа.
Хозяева домов в праздник рисовали кресты на стенах мелом (или сажей). Этот ритуал был способом отогнать нечисть.
По преданию, тем, кто усердно постится в эту дату, будут прощены все грехи.
Что запрещено на Воздвижение Креста Господня
27 сентября нельзя распределять финансы и бюджет. В противном случае денежные планы могут потерпеть крах. Также не следует давать деньги в займы — такой жест способен помешать благополучию и достатку семьи. Нельзя и ходить на прогулку в лес. Там, были убеждены славяне, на воздвижение орудует злобный леший.
Народные приметы дня
- Северный ветер — к теплому лету;
- Резко похолодало — весна будет ранней;
- В этот день тепло — благодатная погода сохранится до Покрова.