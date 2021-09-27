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Жизнь

Воздвижение Креста Господня. Как провести 27 сентября, чтобы не остаться у «разбитого корыта»

27 сентября православная церковь отмечает Воздвижение Креста Господня. В этот день принято совершать ритуалы избавления от грехов.

Крест. Иерусалим
Крест. Иерусалим
ССО

История праздника

В 4 веке царица Елена отправилась в Иерусалим, чтобы отыскать крест, на котором распяли Христа. Местный житель указал ей на храм Святой Венеры — пристанище язычников. Известно, что после разрушения именно этого храма в земле Голгофы обнаружили 3 креста. Частицу одного из них приложили к покойнику, и тот мгновенно воскрес.

Впоследствии спасительный крест нарекли Животворящим.

Обряды 27 сентября

В день Воздвижения Креста Господня считается обязательным посещение церкви. Кроме того, 27 числа путники издревле поклонялись встречавшимся на их пути крестам. По поверью, так реальнее всего заполучить поддержку Господа.

Русская Православная Церковь.
Русская Православная Церковь.
Фото предоставлено организатором

Хозяева домов в праздник рисовали кресты на стенах мелом (или сажей). Этот ритуал был способом отогнать нечисть.

По преданию, тем, кто усердно постится в эту дату, будут прощены все грехи.

Что запрещено на Воздвижение Креста Господня

27 сентября нельзя распределять финансы и бюджет. В противном случае денежные планы могут потерпеть крах. Также не следует давать деньги в займы — такой жест способен помешать благополучию и достатку семьи. Нельзя и ходить на прогулку в лес. Там, были убеждены славяне, на воздвижение орудует злобный леший.

Лес.
Лес.
СС0

Народные приметы дня

  • Северный ветер — к теплому лету;
  • Резко похолодало — весна будет ранней;
  • В этот день тепло — благодатная погода сохранится до Покрова.
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