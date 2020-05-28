Вознесение Господне 2020: что можно и что нельзя делать в этот день

Что такое Вознесение Господне?
История Вознесения Господня описана в Евангелие. Иисус Христос на сороковой день прибытия на земле после Воскресения явился своим ученикам в Иерусалиме. Вместе они взошли на гору Елеон в Вифании. Спаситель произнес свою последнюю проповедь, благословил учеников, а после вознесся на небо.
Как отмечать Вознесение Господне?
В этот день красное облачение православных священников меняется на белое. В них они служат следующие десять дней. До Троицы.
На Вознесение паломники приезжают в монастырь на горе Елеон, чтобы поклониться камню, откуда вознесся Господь. На нем отпечатался след Иисуса. Слепки с этого камня есть во многих храмах России. Их в день праздника выставляют для молящихся.
Что можно и нельзя делать на Вознесение Господне?
Прихожане в этот день посещают службы в храмах. Согласно церковным заповедям, сегодня нет поста. Поэтому после богослужений верующие собираются за праздничным столом.
Праздник является одним их 12 главных православных праздников. Поэтому сегодня нельзя совершать какую-либо работу, не считая повседневных бытовых дел.
Сегодня также нельзя ссорится с близкими. В душе нужно соблюдать мир и спокойствие.
На Вознесение не стоит думать о плохом. Вместо этого следует вспомнить умерших родственников.