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Вознесение Господне 2020: что можно и что нельзя делать в этот день

Вознесение Господне — важный праздник для всех верующих. В 2020 году он отмечается 28 мая. Рассказываем, что можно и чего нельзя делать в этот день, а также с какими традициями связан праздник.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Что такое Вознесение Господне?

История Вознесения Господня описана в Евангелие. Иисус Христос на сороковой день прибытия на земле после Воскресения явился своим ученикам в Иерусалиме. Вместе они взошли на гору Елеон в Вифании. Спаситель произнес свою последнюю проповедь, благословил учеников, а после вознесся на небо.

Как отмечать Вознесение Господне?

В этот день красное облачение православных священников меняется на белое. В них они служат следующие десять дней. До Троицы.

На Вознесение паломники приезжают в монастырь на горе Елеон, чтобы поклониться камню, откуда вознесся Господь. На нем отпечатался след Иисуса. Слепки с этого камня есть во многих храмах России. Их в день праздника выставляют для молящихся.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0

Что можно и нельзя делать на Вознесение Господне?

Прихожане в этот день посещают службы в храмах. Согласно церковным заповедям, сегодня нет поста. Поэтому после богослужений верующие собираются за праздничным столом.

Праздник является одним их 12 главных православных праздников. Поэтому сегодня нельзя совершать какую-либо работу, не считая повседневных бытовых дел.

Сегодня также нельзя ссорится с близкими. В душе нужно соблюдать мир и спокойствие.

На Вознесение не стоит думать о плохом. Вместо этого следует вспомнить умерших родственников.

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