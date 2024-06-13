Согласно Библии, после своего воскресения Иисус Христос являлся своим ученикам, беседовал с ними и давал наставления. А на 40-й день он собрал апостолов в Иерусалиме и поднялся над землей, вознесся на небо. Там он воссоединился с Богом-Отцом. Ученики поклонились ему, а затем вернулись в Иерусалим.
Этот праздник символизирует победу Христа над смертью и его возвращение к Богу-Отцу. Считается, что Вознесение Господне открыло для людей путь на небеса.
Богослужение
Богослужение на Вознесение Господне начинается в среду вечером и продолжается до Троицы. В этот период священники облачаются в белые одежды.
Праздник Вознесения Господня начинается в среду вечером, когда в храме совершается Всенощное бдение. Утром в четверг проводится Литургия Иоанна Златоуста, на которой читается тропарь «Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш».
В этом тропаре объясняется смысл праздника — Христос вознесся на небо, чтобы воссоединиться с Богом-Отцом.
Традиции и обычаи на Вознесение Господня
После торжественного богослужения наши предки отправлялись в гости к родным и друзьям. Этот обычай назывался «ходить на перепутье». В качестве подарка они приносили особые пшеничные хлебцы с мёдом, которые назывались «лесенки».
Дети обычно относили ржаные «лесенки» в поле, чтобы рожь и лен росли выше к небу. Также их могли отнести на кладбище, чтобы помянуть умерших.
Кроме того, в этот день стряпали особые блины под названием «Христовы лапотки». Это было своеобразным угощением для Христа перед его дорогой на небо.
Поскольку Вознесение Господне приходится на май или июнь, в народе считалось, что в этот день лето окончательно вступает в свои права. Отцветают плодовые деревья, а птицы приветствуют наступление тепла.
Что нельзя делать на Вознесение Господня
На Вознесение Господне, как и в другие религиозные праздники, существуют определенные ограничения и запреты. Вот некоторые из них:
1. Нельзя заниматься тяжелой физической работой, особенно связанной с землей (например, сажать растения или копать землю).
2. Не рекомендуется проводить генеральную уборку и ремонт.
3. Запрещено ссориться, ругаться, сквернословить и желать другим зла.
4. Не стоит злоупотреблять алкоголем.
5. Рекомендуется воздержаться от шумных увеселительных мероприятий. Однако эти ограничения не являются строгими правилами и могут варьироваться в зависимости от традиций и обычаев конкретной религиозной общины.
Самое важное - в нашем Telegram-канале