Вознесение Господне — один из важнейших христианских праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи. В православии Вознесение всегда приходится на четверг, а в католицизме и протестантизме — на понедельник. Altapress.ru рассказывает о приметах и запретах этого дня.

Согласно Библии, после своего воскресения Иисус Христос являлся своим ученикам, беседовал с ними и давал наставления. А на 40-й день он собрал апостолов в Иерусалиме и поднялся над землей, вознесся на небо. Там он воссоединился с Богом-Отцом. Ученики поклонились ему, а затем вернулись в Иерусалим.

Этот праздник символизирует победу Христа над смертью и его возвращение к Богу-Отцу. Считается, что Вознесение Господне открыло для людей путь на небеса.

Церковь. Храм. Православие СС0

Богослужение

Богослужение на Вознесение Господне начинается в среду вечером и продолжается до Троицы. В этот период священники облачаются в белые одежды.

Праздник Вознесения Господня начинается в среду вечером, когда в храме совершается Всенощное бдение. Утром в четверг проводится Литургия Иоанна Златоуста, на которой читается тропарь «Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш».

В этом тропаре объясняется смысл праздника — Христос вознесся на небо, чтобы воссоединиться с Богом-Отцом.

Молитва. Свечи. Церковь СС0

Традиции и обычаи на Вознесение Господня

После торжественного богослужения наши предки отправлялись в гости к родным и друзьям. Этот обычай назывался «ходить на перепутье». В качестве подарка они приносили особые пшеничные хлебцы с мёдом, которые назывались «лесенки».

Дети обычно относили ржаные «лесенки» в поле, чтобы рожь и лен росли выше к небу. Также их могли отнести на кладбище, чтобы помянуть умерших.

Кроме того, в этот день стряпали особые блины под названием «Христовы лапотки». Это было своеобразным угощением для Христа перед его дорогой на небо.

Поскольку Вознесение Господне приходится на май или июнь, в народе считалось, что в этот день лето окончательно вступает в свои права. Отцветают плодовые деревья, а птицы приветствуют наступление тепла.

Что нельзя делать на Вознесение Господня

На Вознесение Господне, как и в другие религиозные праздники, существуют определенные ограничения и запреты. Вот некоторые из них:

1. Нельзя заниматься тяжелой физической работой, особенно связанной с землей (например, сажать растения или копать землю).

2. Не рекомендуется проводить генеральную уборку и ремонт.

3. Запрещено ссориться, ругаться, сквернословить и желать другим зла.

4. Не стоит злоупотреблять алкоголем.

5. Рекомендуется воздержаться от шумных увеселительных мероприятий. Однако эти ограничения не являются строгими правилами и могут варьироваться в зависимости от традиций и обычаев конкретной религиозной общины.

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