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Жизнь

«Возникающие очаги удается притушить»: Томенко прокомментировал вспышки COVID-19 в алтайских больницах

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко не согласен с мнением, что медицинские организации региона оказались не готовы к работе в условиях пандемии коронавируса.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.

Об этом глава региона высказался в ходе онлайн пресс-конференции 3 июня.

«Надо сказать, что у всякой эпидемии есть свои законы. В этом смысле мы не являемся исключением. Ситуация непростая, но она прогнозируемая и ожидаемая.

Говорить о том, что наши медицинские организации были не готовы — было бы неправильным», — сказал Виктор Томенко.

Говоря о том, что в некоторых медицинских организациях края были зафиксированы вспышки COVID-19, губернатор отметил, что в учреждениях здравоохранения риск распространения инфекции увеличивается по объективным причинам.

«Ситуация сложилась вот такая. Выводы конечно делаются, в первую очередь руководством учреждений. В настоящее время удается возникающие очаги удается притушить», — подчеркнул Виктор Томенко.

Он также отметил, что в целом ситуация с распространением коронавируса в крае остается управляемой.

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