«Возникающие очаги удается притушить»: Томенко прокомментировал вспышки COVID-19 в алтайских больницах

Об этом глава региона высказался в ходе онлайн пресс-конференции 3 июня.
«Надо сказать, что у всякой эпидемии есть свои законы. В этом смысле мы не являемся исключением. Ситуация непростая, но она прогнозируемая и ожидаемая.
Говорить о том, что наши медицинские организации были не готовы — было бы неправильным», — сказал Виктор Томенко.
Говоря о том, что в некоторых медицинских организациях края были зафиксированы вспышки COVID-19, губернатор отметил, что в учреждениях здравоохранения риск распространения инфекции увеличивается по объективным причинам.
«Ситуация сложилась вот такая. Выводы конечно делаются, в первую очередь руководством учреждений. В настоящее время удается возникающие очаги удается притушить», — подчеркнул Виктор Томенко.
Он также отметил, что в целом ситуация с распространением коронавируса в крае остается управляемой.