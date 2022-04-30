Возвращающие память: алтайские поисковики работают в Калужской области по следам знаменитой дивизии

Проведение такой экспедиции в канун 9 мая символично! Алтайские ребята продуктивно поработали. За время вахты нашим землякам удалось поднять четырех бойцов, найдены личные документы и другие вещи, которые помогут идентификации останков.

По местам боевой славы

Вячеслав Овсиенко,

руководитель поискового отряда «Русич»:

«Знаете, есть хорошее изречение: „Война не закончена, пока не будет похоронен последний солдат“. Мы работаем по 298 Алтайской стрелковой дивизии, которую сформировали в Барнауле. Бои здесь шли в 1942 году, когда Красная армия сдерживала наступление фашистов в этом районе. В конце 1942 года дивизию перебросили под Сталинград. В 1943 году она преобразовалась в знаменитую 80-ю Гвардейскую дивизию. Мы уже нашли останки бойцов, медальоны, документы. Но они в таком состоянии, после многих лет под землей, что вскрывать их нельзя и нужно передавать на экспертизу».

Поисковый отряд «Русич» на Вахте Памяти в Калужской области. предоставлено altapress.ru.

Отряд «Русич» представлен в этой поездке шестью участниками. В основном это молодежь. Ребята поехали с Белокурихи и Волчихи. 6 мая экспедиция вернется в Барнаул. 7 мая стартует автопробег. А 8 числа в Белокурихе пройдет акция «Дорога к обелиску». Там уже открыли четыре мемориальных доски ветеранам войн.

Очень важно, что в работе поискового отряда участвуют школьники. Когда молодой человек сам пройдет по местам боевых действий, когда лично увидит останки и экипировку времен войны, ему проще понять, как и какой ценой далась нашему народу победа над врагом в те легендарные годы, считает руководитель Алтайского регионального отделения Общероссийского движения «Сильная Россия», депутат Барнаульской городской Думы, генеральный директор клиники «Пигмалион» Алексей Маликов.

«Выражаю огромную благодарность Алексею Маликова за помощь в организации этой поездки и регулярное внимание к нашему движению, — продолжает Вячеслав Николаевич. — Мы очень плотно работаем на благо нашей молодежи».

Запомнится на всю жизнь

В последнее время на всех уровнях говорится о необходимости сохранения памяти о том, какой ценой для нашей страны досталась победа над фашизмом, о роли советского народа в ней. Именно сейчас, как никогда, важно всем вместе проявлять твердую гражданскую позицию, пресекать любые попытки переиначивания событий Великой Отечественной войны. Поэтому с каждым годом все шире колонны «Бессмертного полка», все больше людей объединяются темой патриотизма. И все большую ответственность мы чувствуем за отвоеванную нерушимость государства, непоколебимость мира для нашего народа.

Кирилл Килин

16-летний воспитанник военно-спортивного клуба «Гвардия» из Волчихи:

«Когда мне предложили поехать, я сразу согласился. Если физическая подготовка хорошая, то и не особо тяжело. Встаем, завтракаем и сразу на целый день идем работать. Удавалось найти неразорвавшиеся мины, гранаты, патроны. Находили также одного бойца. Конечно, это яркие впечатления. Считаю поисковое движение очень важным делом. Для меня честь проявить патриотизм в такой форме, сохранить память о бойцах, которые защитили нашу Родину».

Поисковый отряд «Русич» на Вахте Памяти в Калужской области. предоставлено altapress.ru.

Алексей Маликов уверен, что когда неравнодушные люди прибывают на место событий, память, живущая там, касается их сердец.