Возвращение катамаранов. Каким станет легендарный пруд в Изумрудном парке после реконструкции

В Изумрудном парке начался демонтаж старых блоков пруда, а это значит, что реконструкция не за горами. Сможем ли мы в следующем году назначать свидания на лодках и чем еще можно будет заняться у воды, — в материале altapress.ru .

Засыпать заново

Сегодня два экскаватора демонтируют блоки вокруг бывшего-будущего водоема и чистят дно. Контракт с подрядчиком, компанией «Рустрой», подписали 1 августа. Благоустройство проходит по муниципальной программе «Формирование современной городской среды города Барнаула».

«Рустрою» предстоит восстановить пруд, проложить инженерные коммуникации, установить малые архитектурные формы. На водоеме построят два пирса и набережную со спуском. На островке в центре пруда поставят беседку для торжеств.

Также подрядчик создаст новую гидроизоляцию из долговечных материалов, которые увеличат срок эксплуатации восстановленного водоема. Она спрячется между слоями песка. Старая не годится: при экспертизе выяснилось, что полиэтиленовая пленка на дне пришла в негодность и уже не держала воду.

Лодочки и плиточки

Вокруг пруда запланировано несколько функциональных территорий. Место для прогулок и посиделок в летнем кафе будет в первой зоне. Она захватит ступени, спускающиеся к воде, выход на мостик и пирс.

Представитель подрядной организации Александр Шаманин рассказал, что для строительства новых мостов используют старые ограждения. Перед этим их снимут и отреставрируют. Останутся на прежнем месте и высокие черные фонари, которые уже давно не работают. Их отремонтируют. Это и дань памяти прежнему пруду, и способ сэкономить.

Вторую зону займут деревянная набережная со ступенями и наклонными участками. Здесь можно будет полежать и позагорать, но не купаться. Эта территория на северном, самом освещенном берегу пруда. На юге, со стороны церкви, поставят причал для лодок и катамаранов.

Визуализация проекта пруда в «Изумрудном парке». Владислав Вакаев. Визит-центр. Из эскизного проекта благоустройства парка «Изумрудный». Мастерская «Классика». Из эскизного проекта благоустройства парка «Изумрудный». Мастерская «Классика». Визуализация проекта пруда в «Изумрудном парке». Владислав Вакаев. Визуализация проекта пруда в «Изумрудном парке». Владислав Вакаев. Визуализация проекта пруда в «Изумрудном парке». Владислав Вакаев.

Владислав Вакаев,

руководитель Фонда имущества края:

Парк у нас по концепции подчеркнуто бесплатный. Если появляется что-то коммерческое, то только по требованию горожан: кофе попить, мороженое поесть. Парков с нормальными водоемами в городе нет, поэтому запрос на эти развлечения, конечно, колоссальный. Я более чем уверен, что главным местом отдыха барнаульцев в следующем году станет этот пруд.

Вакаев также отметил, что прокат лодок и катамаранов организуют местные предприниматели. Желающие уже есть.

Остальные участки берега озеленят. Появятся и небольшие зоны с водной растительностью. По всему периметру водоема пройдет мощеная плиткой набережная с освещением и лавочками.

Объект планируют сдать в этом году. Предполагается, что водоем в тестовом режиме заполнят уже до морозов, в октябре.

Реконструкция пруда в «Изумрудном парке». Дмитрий Лямзин.

«Была мысль использовать гладь, как каток, — говорит Владислав Вакаев. — Но не обещаю. Потому что у нас пока еще не будет здания под прокат, где можно переодеться. К тому же, рядом есть стадион Клевченя».

108,8 млн рублей — бюджет проекта.

А как же деревья?

Сейчас на островке в центре пруда растет большая и красивая ива. Ее пообещали обязательно оставить. Более того: территория с новой беседкой запроектирована с учетом этого дерева.

«Будет интересный геометрический рисунок: круглая ива, квадратная беседка… Надо будет еще треугольное дерево посадить», — говорит Владислав Вакаев.

Реконструкция пруда в «Изумрудном парке». Дмитрий Лямзин.

А судьба высоких тополей, обрамляющих пруд, пока довольно туманна.

Владислав Вакаев,

руководитель Фонда имущества края:

С одной стороны, я их очень люблю. С другой — деревья очень старые и опасные. Будем консультироваться со специалистами и решать, что делать. Либо их кронируем, то есть подрежем нависающие ветви. Это не значит обрезать ствол на высоте пяти метров, чтобы остался уродливый обрубок. Так точно не будет. Либо, пока работает тяжелая техника, заменим некоторые деревья и посадим вместо их ивы.

Довести до конца

В дальнейших планах — строительство многофункциональной площадки. По ее периметру разместят комплекс с визит-центром и пунктом проката, которые объединит общий навес-пергола. Здесь же поставят детскую площадку для малышей.

Планировалось, что все работы вокруг пруда завершатся в этом году, но что-то вышло за рамки бюджета. «Будем общаться с краевыми и городскими властями о возможности выделить дополнительные средства, — говорит Владислав Вакаев. — Не хотим откладывать объекты до 2023 года. Было бы логично сразу завершить функциональную зону за прудом».

Визуализация проекта пруда в «Изумрудном парке». Владислав Вакаев.

В визит-центре будет большое помещение для встреч и мастер-классов в холодное время года. Появятся и технические комнаты для администрации, охраны, инвентаря, а также туалеты.

У пункта проката также расположат небольшое кафе, где можно будет перекусить с видом на пруд.

Владислав Вакаев,

руководитель Фонда имущества края:

В этом году в эксплуатацию сдадут спортивно-оздоровительный комплекс у «Изумрудного». Из него можно будет выйти прямо в парк. Там также будет ресторан с кофейней: еще одно место, где наши посетители смогут подкрепиться в теплом помещении. Как я и говорил, оживление парка ведет к оживлению и всей прилегающей территории. Если раньше мы были на задворках, то теперь все хотят примкнуть к «Изумрудному».

В 2023 году в парке планируют заняться территорией в углу между стадионом «Клевченя» и проспектом Сибирским. Также соорудят парковки и прилегающие к ним тротуары.

Парк «Изумрудный», май 2022. Altapress.ru

История , поросшая тиной

Пруд, или как раньше его называли газетчики, озеро построили в парке в середине прошлого века. У водоема даже было название «Комсомольский» в честь его строителей. Тогда же здесь появился остров и лодочная станция.

Пруд в «Изумрудном парке». 60-е. Виктор Анискин. Пруд в «Изумрудном парке». 60-е. Виктор Анискин. Пруд в «Изумрудном парке». 60-е. Виктор Анискин. Пруд в «Изумрудном парке». 60-е. Виктор Анискин.

Данил Дегтярев,

краевед:

Пруд появился летом 1952 года, через 20 лет после создания парка. Это был «золотой век», тогда многое поставили: скульптуры, беседки, планетарий, парашютную вышку. Использовали водоем, прежде всего, для катания на лодках и катамаранах. Еще там разводили рыбу и удили ее, помню, это было платно в 2000-х годах. Еще на пруду проводили соревнования судомоделистов.

Пруд в парке «Изумрудный». letim-visoko.ru

Владислав Вакаев,

руководитель Фонда имущества края: