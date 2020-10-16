Впавший в кому из-за травмы алтайский чиновник идет на поправку, ему собирают деньги

Состояние главы Первомайского района Алтайского края Александра Иванова улучшается. По инициативе родных для сбора денег на восстановление его здоровья зарегистрировали фонд.

Иванова перевели из реанимации в общую палату терапии, сообщило Новосибирское региональное отделение МООО РСО.

Ему требуется физическая, речевая и нейрореабилитация, а также закрытие дефекта костей черепа (пластина).

«По инициативе родственников и близких друзей зарегистрирован Фонд „СОдружество“, средства которого будут направлены исключительно на восстановление здоровья Александра!», — говорится в сообщении.

34-летний Александр Иванов попал в больницу с серьезной травмой головы, которую получил в результате несчастного случая. Как сообщили в правительстве края, он упал.

Иванов с 2003 года работал в студенческих строительных отрядах, был главным инженером штаба студотрядов, в 2009 году — директором штаба. Потом избирался в Барнаульскую гордуму, а в 2017 году стал главой Первомайского района.