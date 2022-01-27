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Жизнь

«Впечатляет, очень достойно». Глава Барнаула назвал сроки появления стелы «Город трудовой доблести»

Власти Барнаула на совместном заседании с общественниками обсудили и одобрили эскизное решение стелы «Город трудовой доблести», сообщает мэрия города.

Стела "Город трудовой доблести" в Барнауле.
Стела "Город трудовой доблести" в Барнауле.
barnaul.org.

Напомним, барнаульцы выбрали вид на Обь: стелу «Город трудовой доблести» установят в Нагорном парке.

Глава Барнаула Вячеслав Франк отметил актуальность и своевременность появление знакового сооружения, каким обещает стать стела.

«Стела имеет большое значение для города и его жителей, тем самым будет увековечена память о земляках, ковавших победу в тылу», — подчеркнул он.

По эскизному проекту конструкция представляет собой металлические фермы высотой более 30 метров, облицованные прокатной сталью с лазерным нанесением фрагментов историко-архивных фотографий и документов.

Сейчас дорабатывается эскизный проект стелы, уже определили элементы благоустройства и подобрали историко-архивных фотодокументов и текстов для нанесения на конструкцию.

«Эскизное решение стелы впечатляет, сооружение выглядит очень достойно», — подчеркнул председатель Общественной палаты Барнаула Владимир Лопаткин.

Франк заверил, что власти города приложат все усилия, чтобы завершить работы по изготовлению и установке стелы ко Дню города.

На совещании напомнили, что в соответствии с законом в городах, удостоенных почетного звания, обязательно устанавливается стела.

Ранее altapress.ru рассказал, как Барнаул получил почетное звание «Город трудовой доблести» и почему каждый горожанин сопричастен к подвигу своих предков.

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