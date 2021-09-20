Барнаульцы выбрали вид на Обь: стелу «Город трудовой доблести» установят в Нагорном парке

Более 75 тысяч жителей Барнаула выбрали Нагорный парк для установки стелы «Город трудовой доблести», сообщает мэрия города.

Напомним, в Барнауле с 17 по 19 сентября выбирали депутатов и место для стелы «Город трудовой доблести».

«Барнаульцы выбрали место для установки стелы. В голосовании приняли участие 146 095 жителей города», — рассказали в мэрии.

Наибольшее количество голосов — 75 221 — получил Нагорный парк, а именно верхняя площадка с видом на реку Обь, напротив улицы Гвардейской.

Буквы"Барнаул". Настасья Коваленко

Барнаульцам предложили выбрать один из 11 вариантов. Голоса распределились следующим образом:

Нагорный парк ( верхняя площадка с видом на реку Обь , напротив улицы Гвардейской) — 75 221;

верхняя площадка с видом на реку Обь напротив улицы Гвардейской) — 75 221; Нагорный парк ( верхняя площадка , в районе букв «БАРНАУЛ») — 21 600;

верхняя площадка в районе букв «БАРНАУЛ») — 21 600; Пересечение тракта Павловского и улицы Малахова ( транспортная развязка) в районе размещения декоративного сооружения — букв «БАРНАУЛ» — 14579;

транспортная развязка) в районе размещения декоративного сооружения — букв «БАРНАУЛ» — 14579; Площадь Октября — 9 141;

Привокзальная площадь — 4 491;

Площадь им. В.Н. Баварина — 4 960 человек;

Пересечение тракта Павловского и улицы Малахова ( транспортная развязка) напротив нежилого здания 249 по Павловскому тракту — 4394;

транспортная развязка) напротив нежилого здания 249 по Павловскому тракту — 4394; Аллея , расположенная напротив нежилого здания по улице Аванесова , 30 — 3 585;

расположенная напротив нежилого здания по улице Аванесова 30 — 3 585; Территория перед зданием на проспекте Ленина , 152 ( напротив бывшего ДК «Трансмаш») — 3345;

152 напротив бывшего ДК «Трансмаш») — 3345; Сквер , расположенный по проспекту Ленина , 88 — 2486;

расположенный по проспекту Ленина 88 — 2486; Сквер , расположенный напротив дома 36 по проспекту Строителей — 2105.

Кстати, перед голосованием архитекторы назвали лучшее из 11 мест для стелы, и они тоже решили, что вариант в Нагорном парке со стороны Оби уникален.

Ранее altapress.ru рассказал, как Барнаул получил почетное звание «Город трудовой доблести» и почему каждый горожанин сопричастен к подвигу своих предков.