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Жизнь

Барнаульцы выбрали вид на Обь: стелу «Город трудовой доблести» установят в Нагорном парке

Более 75 тысяч жителей Барнаула выбрали Нагорный парк для установки стелы «Город трудовой доблести», сообщает мэрия города.

Вариант размещения стелы "Город трудовой доблести".
Вариант размещения стелы "Город трудовой доблести".
пресс-служба администрации Барнаула.

Напомним, в Барнауле с 17 по 19 сентября выбирали депутатов и место для стелы «Город трудовой доблести».

«Барнаульцы выбрали место для установки стелы. В голосовании приняли участие 146 095 жителей города», — рассказали в мэрии.

Наибольшее количество голосов — 75 221 — получил Нагорный парк, а именно верхняя площадка с видом на реку Обь, напротив улицы Гвардейской.

Буквы&quot;Барнаул&quot;.
Буквы"Барнаул".
Настасья Коваленко

Барнаульцам предложили выбрать один из 11 вариантов. Голоса распределились следующим образом:

  • Нагорный парк (верхняя площадка с видом на реку Обь, напротив улицы Гвардейской) — 75 221;
  • Нагорный парк (верхняя площадка, в районе букв «БАРНАУЛ») — 21 600;
  • Пересечение тракта Павловского и улицы Малахова (транспортная развязка) в районе размещения декоративного сооружения — букв «БАРНАУЛ» — 14579;
  • Площадь Октября — 9 141;
  • Привокзальная площадь — 4 491;
  • Площадь им. В.Н. Баварина — 4 960 человек;
  • Пересечение тракта Павловского и улицы Малахова (транспортная развязка) напротив нежилого здания 249 по Павловскому тракту — 4394;
  • Аллея, расположенная напротив нежилого здания по улице Аванесова, 30 — 3 585;
  • Территория перед зданием на проспекте Ленина, 152 (напротив бывшего ДК «Трансмаш») — 3345;
  • Сквер, расположенный по проспекту Ленина, 88 — 2486;
  • Сквер, расположенный напротив дома 36 по проспекту Строителей — 2105.

Кстати, перед голосованием архитекторы назвали лучшее из 11 мест для стелы, и они тоже решили, что вариант в Нагорном парке со стороны Оби уникален.

Ранее altapress.ru рассказал, как Барнаул получил почетное звание «Город трудовой доблести» и почему каждый горожанин сопричастен к подвигу своих предков.

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