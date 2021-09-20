Барнаульцы выбрали вид на Обь: стелу «Город трудовой доблести» установят в Нагорном парке

Напомним, в Барнауле с 17 по 19 сентября выбирали депутатов и место для стелы «Город трудовой доблести».
«Барнаульцы выбрали место для установки стелы. В голосовании приняли участие 146 095 жителей города», — рассказали в мэрии.
Наибольшее количество голосов — 75 221 — получил Нагорный парк, а именно верхняя площадка с видом на реку Обь, напротив улицы Гвардейской.
Барнаульцам предложили выбрать один из 11 вариантов. Голоса распределились следующим образом:
- Нагорный парк (верхняя площадка с видом на реку Обь, напротив улицы Гвардейской) — 75 221;
- Нагорный парк (верхняя площадка, в районе букв «БАРНАУЛ») — 21 600;
- Пересечение тракта Павловского и улицы Малахова (транспортная развязка) в районе размещения декоративного сооружения — букв «БАРНАУЛ» — 14579;
- Площадь Октября — 9 141;
- Привокзальная площадь — 4 491;
- Площадь им. В.Н. Баварина — 4 960 человек;
- Пересечение тракта Павловского и улицы Малахова (транспортная развязка) напротив нежилого здания 249 по Павловскому тракту — 4394;
- Аллея, расположенная напротив нежилого здания по улице Аванесова, 30 — 3 585;
- Территория перед зданием на проспекте Ленина, 152 (напротив бывшего ДК «Трансмаш») — 3345;
- Сквер, расположенный по проспекту Ленина, 88 — 2486;
- Сквер, расположенный напротив дома 36 по проспекту Строителей — 2105.
Кстати, перед голосованием архитекторы назвали лучшее из 11 мест для стелы, и они тоже решили, что вариант в Нагорном парке со стороны Оби уникален.
Ранее altapress.ru рассказал, как Барнаул получил почетное звание «Город трудовой доблести» и почему каждый горожанин сопричастен к подвигу своих предков.