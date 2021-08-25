Архитекторы назвали лучшее из 11 мест для стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле

Авторы проекта стелы «Город трудовой доблести», архитекторы Денис Стритович и Кирилл Сокольский, оценили варианты размещения монумента в Барнауле. Из 11 они выбрали один, по их мнению, уникальный.

Руководитель проекта Денис Стритович заявил, что на всех 11 площадках возможно разместить стелу, но вариант в Нагорном парке со стороны Оби уникален.

«Данная локации на сегодня лучшая из предложенных, можно даже сказать, это пока лучшая площадка из предложенных во всех регионах, где этот знак будет установлен. Здесь объединяются сразу несколько положительных факторов: въезд в город, благоустроенная территория, хорошая обзорность, популярное и посещаемое жителями и гостями города место. Реализация проекта на этой площадке сделает его уникальным», — цитирует эксперта пресс-центр мэрии.

Варианты размещения стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле. barnaul.org

Последнее слово в этом вопросе остается за самими барнаульцами. После народного голосования начнется разработку эскиза стелы.

Первые наработки покажут в конце сентября.

Когда пройдет голосование

С 17 по 19 сентября с 8:00 до 20:00 на 135 счетных участках (по месту жительства). В голосовании смогут принять участие все жители города, начиная с 14 лет.

Какие варианты