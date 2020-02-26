Впечатляющие цифры: стало известно, сколько зарабатывают полицейские в Барнауле

Сотрудники, проходящие службу в должности младшего начальствующего состава (от младшего сержанта полиции) в среднем получают от 25 тыс. рублей. А полицейские, которые проходят службу в должности среднего начальствующего состава (от младшего лейтенанта полиции) в среднем зарабатывают от 35 тыс. рублей.
Зарплаты правоохранителей Барнаула в зависимости от должности:
- полицейский ППС — 37 738 рублей,
- офицер ППС — 51 544 рубля,
- инспектор ДПС — 48 829 рублей,
- дознаватель — 49 713 рублей,
- следователь — 47 000 рублей,
- оперуполномоченный — 52 572 рубля,
- участковый уполномоченный — 49 713 рублей.
В ведомстве добавили, что что на размер зарплаты полицейских влияет не только должность, но и другие факторы, такие как стаж, звание, место прохождения службы.
Врио начальника УМВД России по Барнаулу также сообщил, что в октябре 2019 года произошла индексация зарплаты на 4,3%, прибавка составила от 1500 до 2 тыс. рублей. В этом году ожидается рост зарплат на 3,8%.
Каких сотрудников не хватает
Александр Майдоров отметил, что полиции города требуется 132 сотрудника. Это 4,8% от штатной численности. Не хватает участковых уполномоченных, следователей, сотрудников патрульно-постовой службы.
«Это основные службы, в которых есть некомплект», — заключил врио начальника УМВД России по Барнаулу.
В полиции отметили, что на работу в ведомство принимают граждан России от 18 до 40 лет. Следует собрать комплект документов, пройти военно-врачебную комиссию. Для работы в качестве участкового достаточно иметь среднее специальное образование.
Подробнее соискателей могут проконсультировать в самом ведомстве. Отметим, что служба в армии не является обязательным условием трудоустройства.