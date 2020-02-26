Впечатляющие цифры: стало известно, сколько зарабатывают полицейские в Барнауле

Александр Майдоров, врио начальника УМВД России по Барнаулу, сообщил, какие зарплаты у полицейских города и каких именно сотрудников не хватает. Это заявление он сделал во время пресс-конференции 25 февраля.

Сотрудники, проходящие службу в должности младшего начальствующего состава (от младшего сержанта полиции) в среднем получают от 25 тыс. рублей. А полицейские, которые проходят службу в должности среднего начальствующего состава (от младшего лейтенанта полиции) в среднем зарабатывают от 35 тыс. рублей.

Зарплаты правоохранителей Барнаула в зависимости от должности:

полицейский ППС — 37 738 рублей,

офицер ППС — 51 544 рубля,

инспектор ДПС — 48 829 рублей,

дознаватель — 49 713 рублей,

следователь — 47 000 рублей,

оперуполномоченный — 52 572 рубля,

участковый уполномоченный — 49 713 рублей.

В ведомстве добавили, что что на размер зарплаты полицейских влияет не только должность, но и другие факторы, такие как стаж, звание, место прохождения службы.

Врио начальника УМВД России по Барнаулу также сообщил, что в октябре 2019 года произошла индексация зарплаты на 4,3%, прибавка составила от 1500 до 2 тыс. рублей. В этом году ожидается рост зарплат на 3,8%.

Полиция. Настасья Коваленко

Каких сотрудников не хватает

Александр Майдоров отметил, что полиции города требуется 132 сотрудника. Это 4,8% от штатной численности. Не хватает участковых уполномоченных, следователей, сотрудников патрульно-постовой службы.

«Это основные службы, в которых есть некомплект», — заключил врио начальника УМВД России по Барнаулу.

В полиции отметили, что на работу в ведомство принимают граждан России от 18 до 40 лет. Следует собрать комплект документов, пройти военно-врачебную комиссию. Для работы в качестве участкового достаточно иметь среднее специальное образование.

Подробнее соискателей могут проконсультировать в самом ведомстве. Отметим, что служба в армии не является обязательным условием трудоустройства.