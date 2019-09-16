Впечатляющий удар молнии в новосибирское шоссе попал на видео

15 сентября водители на Бердском шоссе в Новосибирской области увидели удар молнии. Камера видеорегистратора поймала этот момент. Видео опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск».

Очевидцы сообщают, что разряд в автомобиль не попал, а ударил в непосредственной близости от него. В комментариях к видео написала женщина, которая была в одной из машин в тот момент. Она уверяет, что молния попала по багажнику.

Другие водители рассказали, что молний было несколько. Все испугались, но никто не пострадал.

Как спастись от молнии в автомобиле?

Автомобиль — безопасное убежище и во время грозы лучше его не покидать. Нужно закрыть окна и опустить автомобильную антенну, прекратить движение и переждать непогоду на обочине или на автостоянке, расположившись подальше от высоких деревьев.

Если во время грозы вы находитесь внутри машины, не трогайте металлические детали, которые соприкасаются с кузовом автомобиля.

Велосипед и мотоцикл нужно оставить подальше, уложив на землю и удалившись от них на время грозы на расстояние не меньше 30 метров. Ещё более опасно находиться в тракторе в открытом поле.