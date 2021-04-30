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Жизнь
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Впервые в Алтайской музкомедии прошел спектакль с тифлокомментариями от Сбера

В театре Музыкальной комедии в Барнауле состоялся показ спектакля «Капитанская дочка», который сопровождался тифлокомментариями для людей с нарушениями зрения. Тифлокомментарии для постановки выпустил Сбер в рамках программы «Искусство.Вслух». «Капитанская дочка» стала одним из пяти участников программы в 2021 году.

Спектакль с тифлокомментариями от Сбера.
Спектакль с тифлокомментариями от Сбера.
ПАО Сбербанк.

Технология тифлокомментирования, или аудиодескрипции, применяется для описания обстановки, пространства и действий персонажей. Благодаря устному комментарию создается целостный визуальный образ, который позволяет сделать более понятным происходящее на сцене для человека с нарушениями зрения.

Прослушать постановку зрители могут с помощью специальных наушников и оборудования для программы «Искусство.Вслух». Раньше оборудование можно было получить только на показах спектаклей в Москве. В этом году Сбер впервые проводит показы с тифлокомментированием в регионах.

Проект для людей с нарушениями зрения «Искусство.Вслух» Сбер реализует совместно со Всероссийским обществом слепых. Впервые он был представлен в 2017 году на фестивале «Золотая маска», так как 19 лет банк поддерживает проведение театральной премии. Постановки для тифлокомментирования отбирают организаторы фестиваля и представители Всероссийского общества слепых. Спектакль «Капитанская дочка» вошел в число участников программы «Искусство.Вслух» как номинант «Золотой маски» в 2021 году.

Мария Евтеева,
актриса Алтайского государственного музыкального театра:

— Над спектаклем «Капитанская дочка» работали одни из лучших мастеров театральной сцены. Мюзикл был специально написан для нашего театра, и результат впечатляет. Постановка получила признание зрителей и не осталась без внимания профессионального жюри: на премии «Золотая маска» в этом году наш спектакль был представлен в 10 номинациях, и удостоен награды за лучшую женскую роль. Мы очень рады, что насладиться нашим спектаклем в полной мере теперь могут и люди с нарушениями зрения.

Антон Милютин,
управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

— В нашей стране проживает порядка 12 млн человек с инвалидностью, и Сбер, как социально ответственная компания, считает, что все они должны иметь равный доступ как к банковским сервисам, так и к культурным событиям. «Капитанская дочка» Алтайского музыкального театра — это, разумеется, знаковое культурное событие для нашего региона, и я очень рад, что он был включен в программу «Искусство.Вслух». Она была разработана Сбером совместно со Всероссийским обществом слепых. Благодаря проекту, тифлокомментарии уже выпущены более чем для 40 спектаклей.

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