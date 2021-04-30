Впервые в Алтайской музкомедии прошел спектакль с тифлокомментариями от Сбера

Технология тифлокомментирования, или аудиодескрипции, применяется для описания обстановки, пространства и действий персонажей. Благодаря устному комментарию создается целостный визуальный образ, который позволяет сделать более понятным происходящее на сцене для человека с нарушениями зрения.
Прослушать постановку зрители могут с помощью специальных наушников и оборудования для программы «Искусство.Вслух». Раньше оборудование можно было получить только на показах спектаклей в Москве. В этом году Сбер впервые проводит показы с тифлокомментированием в регионах.
Проект для людей с нарушениями зрения «Искусство.Вслух» Сбер реализует совместно со Всероссийским обществом слепых. Впервые он был представлен в 2017 году на фестивале «Золотая маска», так как 19 лет банк поддерживает проведение театральной премии. Постановки для тифлокомментирования отбирают организаторы фестиваля и представители Всероссийского общества слепых. Спектакль «Капитанская дочка» вошел в число участников программы «Искусство.Вслух» как номинант «Золотой маски» в 2021 году.
Мария Евтеева,
актриса Алтайского государственного музыкального театра:
— Над спектаклем «Капитанская дочка» работали одни из лучших мастеров театральной сцены. Мюзикл был специально написан для нашего театра, и результат впечатляет. Постановка получила признание зрителей и не осталась без внимания профессионального жюри: на премии «Золотая маска» в этом году наш спектакль был представлен в 10 номинациях, и удостоен награды за лучшую женскую роль. Мы очень рады, что насладиться нашим спектаклем в полной мере теперь могут и люди с нарушениями зрения.
Антон Милютин,
управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк:
— В нашей стране проживает порядка 12 млн человек с инвалидностью, и Сбер, как социально ответственная компания, считает, что все они должны иметь равный доступ как к банковским сервисам, так и к культурным событиям. «Капитанская дочка» Алтайского музыкального театра — это, разумеется, знаковое культурное событие для нашего региона, и я очень рад, что он был включен в программу «Искусство.Вслух». Она была разработана Сбером совместно со Всероссийским обществом слепых. Благодаря проекту, тифлокомментарии уже выпущены более чем для 40 спектаклей.