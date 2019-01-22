Впервые в Барнауле состоится российский этап Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко

С 25 по 27 января 2019 года в Барнауле впервые пройдет российский этап Детского научного конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко. В формате стендовых докладов юные исследователи и изобретатели из различных регионов России будут представлять и публично защищать свои проекты в сфере естественных наук.

Конкурс проводится в несколько этапов. В конце 2018 года на площадках образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко состоялись отборочные туры ДНК. В них приняли участие сотни школьников 5−11 классов, углубленно изучающих цикл естественнонаучных дисциплин. Финал в Барнауле объединит около 50-ти лучших исследовательских и инженерных проектов воспитанников образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко, которые работают на территории Алтайского и Ставропольского краев, Кемеровской и Тульской областей.

Детский научный конкурс Фонда Андрея Мельниченко учрежден в 2018 году. Он проводится в целях выявления и развития талантливых детей в сфере естественнонаучной исследовательской, проектной и конструкторской деятельности. В число основных задач ДНК входит мониторинг и оценка уровня теоретической и практической подготовленности учащихся в области решения инновационных задач в области техники, стимулирование творческой деятельности молодых людей, интересующихся тематикой инженерно-технического творчества, популяризация изобретательской деятельности и методических инструментов ее поддержки среди молодежи, распространение практического опыта применения методических инструментов при работе с проблемными ситуациями, содействие созданию инновационной среды, объединяющей постановщиков и решателей задач, создание инновационной площадки для общения и обсуждения новых идей и решений, подготовка молодежи к профессиональной деятельности в области создания новой конкурентоспособной продукции.

Партнерами Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко выступают Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, компании Еврохим, СУЭК и СГК.

Справка

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко — первый в России частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах.

В 2017—2018 гг. в рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты 8 центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 2000 школьников 5−11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла.

Для этого Фондом Андрея Мельниченко создаются все необходимые условия: оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для всех учащихся бесплатны.

Подробнее о деятельности Фонда: http://aimfond.ru.