Впервые за 15 лет население России сократилось на полмиллиона человек

Численность населения России впервые за 15 лет снизилась более чем на полмиллиона человек.

Всего в стране, по данным Росстата, проживают 146 млн 238 тысяч 185 человек, пишет ТАСС.

Это на 510 тысяч меньше, чем на 1 января 2020 года, .

Последний раз подобное сокращение фиксировали в 2005—2006-м, когда численность населения снизилась почти на 600 тысяч человек — со 143,8 млн до 143,2 млн.

С 2010 года число россиян постоянно росло, пишет bfm.ru. В городах живут более 109 млн россиян, остальные — в сельской местности.

Ранее в правительстве Мишустина прогнозировали естественную убыль населения на уровне 385 тысяч.