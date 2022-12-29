Впервые за 20 лет обнаружили следы редких краснокнижных животных

По его словам, некоторые следы принадлежит самцу. По второй особи ответить пока затрудняются.
По оценкам ученых, снежные барсы появились на территории заповедника по двум причинам: отсутствие поблизости людей и наличие устойчивой кормовой базы.
В заповеднике расставили несколько фотоловушек. Ученые до начала весны планируют поймать ирбиса на камеры и определить его точное местообитание.
Ранее стало известно, где на Алтае можно встретить северного оленя.
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