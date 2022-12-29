Впервые за 20 лет обнаружили следы редких краснокнижных животных

Во время рейда по заповеднику «Убсунурская котловина» в Туве обнаружили следы двух снежных барсов. В этих местах их не наблюдали уже 20 лет, сообщил ТАСС директор заповедника Диинмей Балбан-оол.

По его словам, некоторые следы принадлежит самцу. По второй особи ответить пока затрудняются.

По оценкам ученых, снежные барсы появились на территории заповедника по двум причинам: отсутствие поблизости людей и наличие устойчивой кормовой базы.

В заповеднике расставили несколько фотоловушек. Ученые до начала весны планируют поймать ирбиса на камеры и определить его точное местообитание.

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