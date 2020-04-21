Впервые за 100 лет открыли тайную комнату старинного особняка

Тихая французская деревушка Белабре на юго-западе страны в апреле попала на страницы местных и зарубежных СМИ благодаря необычной истории.

Местные жители знали о тайной комнате в одном из особняков — более 100 лет она была замурована и увидеть ее изнутри не представлялось возможным.

Однако новые владельцы решили эту тайну раскрыть — показали комнату всему миру.

France ???????? soldier’s bedroom has remained untouched for 102 years after he died in battle during World War I in 1918#France #lockdown #corona pic.twitter.com/yCCNPLAQOl — Mlk Murtaza ???????? (@mlk_murtaza) April 19, 2020

Замурованной комнатой была спальня 22-летнего лейтенанта французской армии Юбера Рошеро, который служил в кавалерийском полку во время Первой мировой войны и погиб 26 апреля 1918 года, пишет The Sun.

Убитые горем родители не смирились со смертью сына, а потому решили в память о нем оставить его спальню в нетронутом виде, а для большей уверенности заложили ее кирпичами.

Дом с тайной комнатой несколько раз менял своих владельцев, но сохранял традицию — каждый новый хозяин особняка давал обещание, что не станет открывать комнату, пишет mail.ru.

По условиям «договора» спальня Юбера должна была простоять нетронутой и закрытой минимум 500 лет. Но этого не случилось.

В 1955-м дом приобрел Даниэль Фабр с супругой, чьи родственники раньше владели особняком. Зная традицию, Фарб также не стал открывать комнату и прожил с закрытой тайной спальней до 2014 года. До 2020 года дом пустовал, пока в начале года в него не вселилась одна из его дочерей с семьей.

На этот раз любопытство пересилило и новые владельцы все-таки разобрали кирпичи, закрывающие вход в комнату.

Внутри оказался настоящий портал в прошлое. В солдатской спальне все осталось как и при его жизни — разбросанные вещи и предметы, обстановка и большой портрет Юбера на стене.

По словам новых владельцев дома, комнату они трогать не собираются, но и оставлять ее закрытой не видят смысла. Теперь спальню военного героя они хотят превратить в музей, чтобы жители деревни смогли лично посмотреть на «ту самую» тайную комнату.