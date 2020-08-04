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Жизнь

Впервые за месяц суточный прирост ковид-инфицированных в Алтайском крае опустился ниже 100

За сутки в Алтайском крае выявили 95 случаев заболевания COVID-19. Меньше сотни их было ровно месяц назад, 4 июля, сообщили в опрештабе.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Дмитрий Лямзин

Из числа новых случаев в Барнауле — 48, Бийске — 10, Новоалтайске — 5, Рубцовске — 4, Яровом и Первомайском районе — по 3, Бурлинском, Троицком, Заринском и Павловском районах — по 2, Камне-на-Оби, Белокурихе, Заринске, Славгороде, Косихинском, Кулундинском, Михайловском, Ребрихинском, Родинском, Суетском, Тальменском, Табунском, Хабарском и Благовещенском районах — по одному случаю.

Тяжелобольных на сегодня 102 пациента, на аппаратах ИВЛ — 32. Всего выздоровело 7 477 человек, из них за прошедшие сутки — 116 пациентов.

За весь период скончалось 227 человек (за прошедшие сутки — 3 человека, 1 — от COVID-19, 2 — по иной причине смерти). От короновирусной инфекции всего скончалось 90 человек, по иным причинам смерти — 134 человека; на экспертизе — 3 человека.

Общее число заболевших составляет 9 528 человек, в том числе 894 ребенка.

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