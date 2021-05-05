5 мая 5°C
﻿
Жизнь

Врач из Алтайского края выращивает редкую породу кур, несущих бирюзовые яйца

Житель села Смоленского — замглавврача ЦРБ Алексей Лещенко — выращивает кур древней чилийской породы — и они несут яйца необычного цвета: бирюзового. О его увлечении написал популярный в районе сайт «Предгорие».

Араукана. Порода кур.
Араукана. Порода кур.
ru.wikipedia.org/wiki/Араукана_(порода_кур)

Такие яйца несут куры редкой породы араукана. Их в хозяйстве Алексея Лещенко немного: всего четыре. Да еще два петуха-араукана. В Пасху семье Лещенко не надо утруждать себя покраской яиц — достаточно их просто сварить, сообщает автор сайта.

Они уже покрашены. Иной раз в такой бирюзовый цвет краской яйца и не покрасишь. А зимой у них обычно зеленый цвет, — говорит Лешенко.

А вот по вкусу, говорит Алексей Лещенко, это самое обычное яйцо. Яйца бирюзового цвета хозяева едят в основном сами — лишь изредка, продавая и раздавая друзьям излишки, Алексей для разнообразия положит в ячейку одно голубое яйцо.

И сразу начинаются звонки: не испорчено ли оно? — смеется Лещенко.

Алексей Лещенко рассказал автору сайта «Предгорие», что птицеводством увлекается с детства. Ему это просто нравится — душа лежит.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость