Врач из Алтайского края выращивает редкую породу кур, несущих бирюзовые яйца

Житель села Смоленского — замглавврача ЦРБ Алексей Лещенко — выращивает кур древней чилийской породы — и они несут яйца необычного цвета: бирюзового. О его увлечении написал популярный в районе сайт «Предгорие» .

Такие яйца несут куры редкой породы араукана. Их в хозяйстве Алексея Лещенко немного: всего четыре. Да еще два петуха-араукана. В Пасху семье Лещенко не надо утруждать себя покраской яиц — достаточно их просто сварить, сообщает автор сайта.

Они уже покрашены. Иной раз в такой бирюзовый цвет краской яйца и не покрасишь. А зимой у них обычно зеленый цвет, — говорит Лешенко.

А вот по вкусу, говорит Алексей Лещенко, это самое обычное яйцо. Яйца бирюзового цвета хозяева едят в основном сами — лишь изредка, продавая и раздавая друзьям излишки, Алексей для разнообразия положит в ячейку одно голубое яйцо.

И сразу начинаются звонки: не испорчено ли оно? — смеется Лещенко.

Алексей Лещенко рассказал автору сайта «Предгорие», что птицеводством увлекается с детства. Ему это просто нравится — душа лежит.