Надоело. Врач из сибирского города выпил и отказался обслуживать пациентов за такую зарплату

71-летний дежурный врач травмпункта в Омске отказался принимать больных. 11 января он пришел на работу не вполне трезвым. И сказал, что устал, его не устраивает зарплата и возмущают приписки, рассказал портал NGS55.ru.

Дежурный травматолог Евгений Батушенко пришёл на работу в отделение травматологии и заявил, что больше не будет принимать пациентов. В очереди в это время его приёма ждали люди с переломами.

Он заявил, что будет принимать лишь пациентов в неотложном состоянии, например с кровотечениями.

Также он сказал, что зарплата в 30 тысяч рублей его не устраивает. И пожаловался на приписки «виртуальных больных» для отчетности перед страховыми фирмами.

«Больных мы принимаем десять человек, а пишем, что приняли 20», — сказал доктор.

Делается это вынужденно — под влиянием страховщиков. Корреспондент издания как раз находился на в отделении и записал на видео интервью, в котором врач признался, что выпил и что его не устраивает.

«Я именно сегодня решил это дело закончить. Уволиться из этой медицины и больше с ней не связываться. 45 лет проработал», — подчеркнул медик.

Батушенко, у которого, вероятно, был нервный срыв, заменили другим врачом. Областной Минздрав начал проверку.