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Жизнь

Врач-кардиолог назвала витамины, которые помогут организму после COVID-19

Заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «РГ», как вести себя после перенесенного заболевания, вызванного COVID-19.

Витамин D.
Витамин D.
архив медицинского центра "Преображение

Врач советует всем, кто переболел коронавирусной инфекцией и кто продолжает чувствовать недомогание, принимать витамин D и витамины группы B.

Также медик, которая сама перенесла инфекцию, рекомендует россиянам соблюдать режим труда и отдыха, а также чаще гулять на свежем воздухе.

«Сейчас схемы лечения отработаны, во многих случаях достаточно лечиться дома, соблюдая режим самоизоляции. Мы, медики, видели на примере сотен случаев: если человек адекватно лечится от COVID-19, риск отдаленных последствий — минимальный», — уточнила она.

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