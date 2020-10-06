«Врач лечит не снимок»: главный рентгенолог Алтайского края объяснил, кому нужно КТ

Компьютерную томографию легких необходимо выполнять не всем коронавирусным больным, заявил главный рентгенолог Алтайского края Владимир Колмогоров. Он объяснил, кому необходимо это исследование, а кто может лечиться и без него.

КТ целесообразно делать для первичной оценки состояния органов грудной клетки у пациентов с тяжелыми прогрессирующими формами заболевания, а также для дифференциальной диагностики выявленных изменений, говорит доктор, ссылаясь на рекомендации Минздрава.

«КТ выявляет изменения легких у значительного числа пациентов с бессимптомной и легкой формами заболевания, которым не требуется госпитализация. Результаты КТ в этих случаях не влияют на тактику лечения и прогноз заболевания при наличии лабораторного подтверждения COVID-19. Поэтому массовое применение КТ для скрининга легких форм болезни не рекомендуется», — заявил Колмогоров.

Применение лучевых методов диагностики возможно только по конкретным клиническим показаниям, которые определяет лечащий врач.

Даже если на рентгенограмме нет признаков поражения легких, но у пациента присутствуют симптомы заболевания — врач будет назначать лечение исходя из клинической картины, а не лучевой.

«Красная зона» в Диагностическом центре Алтайского края. КТ. www.instagram.com/dcak22/

«Говоря простым языком, врач лечит не „снимок“, а пациента с учетом степени выраженности симптомов заболевания (кашель, насморк, температура, низкое насыщение кислородом и т.д.). Течение коронавирусной инфекции может протекать индивидуально, поэтому нельзя всех пациентов загонять в какие-то рамки — в одном случае рентгенологического исследования легких достаточно, в другом необходимо проводить КТ. Решать это должен лечащий врач», — подчеркнул рентгенолог.

Флюорография и КТ

Компьютерная томография легких — более сложный лучевой метод диагностики, чем флюорография.

КТ позволяет более тщательно рассмотреть все отделы и сегменты легочной ткани, бронхиального «дерева», а также оценить состояние органов.

Оба метода широко применяются в клинической практике, позволяют уверенно визуализировать патологические изменения в легких.